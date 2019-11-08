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Ученые нашли древнейшее захоронение мамонтов

Ивана Живкович
13:51 08.11.2019
Археологи раскопали ямы, которые, по их подсчетам, были построены для ловли животных около 15 тысяч лет назад.
© Видео: INAHmx, Twitter © Фото: INAHmx, Twitter

Скелеты как минимум 14 шерстистых мамонтов, погибших после попадания в созданные людьми ловушки, были найдены в городе Тултепеко к северу от Мехико. Об этом сообщили в Национальном институте антропологии и истории Мексики.

Всего в двух ловушках было найдено порядка 800 костей. Среди них - немало черепов, в которых обнаружены следы от копья. Кроме того, археологи нашли фрагмент зуба лошади, часть челюсти и позвоночника верблюда - животных, которые впоследствии вымерли в Америке.

© INAHmx, Twitter

По предварительной оценке ученых, ямы глубиной почти два метра были вырыты около 15 тысяч лет назад. Эта находка, по словам историков, является очень важной.

«Это две искусственные ловушки для мамонтов. Это историческая находка не только для страны, но и для всего мира, потому что других ловушек подобного типа в других частях света никогда не было», - сказал глава группы волонтеров, занимающихся раскопками, Луис Кордоба.

Первая кость мамонта была обнаружена еще в январе 2019 года во время строительства в этом месте свалки. Проект временно приостановили, а на раскопки приехали археологи и волонтеры. Они уверены, что это не единственная находка - рядом, скорее всего, есть еще несколько ям. Будет ли продолжено строительство свалки, пока не сообщается.

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