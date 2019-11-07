В Петербурге захоронили советского летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году

В Санкт-Петербурге предали земле останки советского летчика, павшего в годы Великой Отечественной войны. Сержант Александр Илларионов погиб в воздушном бою с немецкими истребителями 15 марта 1942 года. Ему тогда было 22 года.

Все это время тело красноармейца пролежало в Малуксинских болотах под Петербургом. В прошлом году поисковики обнаружили воронку от падения советского самолета, а среди обломков нашли останки советского воина.

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Личность пилота удалось установить по медальону, в который были вложены фото девушки по имени Вера и листок со строчками из песни «Петлицы голубые...». Родственников Илларионова найти не удалось.

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Героя захоронили с почестями и салютом. В мероприятиях участвовал почетный эскорт от Военной академии связи им. С. М. Буденного.

Александр Илларионов 1920 года рождения - уроженец города Ростова-на-Дону, окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, после чего был направлен в 27-й запасной истребительный авиационный полк (ИАП), затем переведен в 159-й ИАП. Поиск родственников летчика результатов не дал.