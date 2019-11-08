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Главный голос Кремля: почему диктор Игорь Кириллов резко решил порвать с профессией

Лина Давыдова
08:49 08.11.2019
Игорь Кириллов сломал множество стереотипов о подаче новостей и достиг почти всего, что запланировал. Но мало кто знает, что он не собирался быть ни актером, ни журналистом, ни диктором.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Легенды телевидения. Игорь Кириллов

На протяжении многих лет от его голоса и настроения зависели будни и праздники советского народа. Народный артист СССР легендарный диктор, журналист и актер Игорь Кириллов был настоящей звездой Центрального телевидения. Но мало кто знает, что ни актером, ни журналистом, ни тем более диктором Кириллов быть не собирался.

«Мне очень хотелось стать режиссером. Особенно после просмотра фильма "Весна", где великий Черкасов играл режиссера, который говорил: "Стоп! Мотор!"» - рассказал легендарный диктор «Звезде».

После школы в 1949-м 17-летний Игорь подал документы на режиссерский факультет ВГИКа, но его не взяли. Знаменитый советский режиссер Михаил Чиаурели, набиравший курс, посоветовал юнцу для начала набраться опыта и порекомендовал Кириллова на актерский факультет. Вместе с Игорем учились Надежда Румянцева, Майя Булгакова. А первый этюд «Игра в шахматы» он ставил с Геннадием Юхтиным.

Проучившись во ВГИКе год, Кириллов перевелся в Щепкинское театральное училище при Малом театре. Со второго курса начал выходить на его сцену. Правда, лишь в качестве актера массовки, вместе с другими студентами. Зато наблюдал за игрой великих артистов.

Кириллов надеялся, что после Щепкинского училища его оставят в Малом театре. Но тогда существовало жестокое понятие «распределение». Выпускник обязан был отработать образование. Игоря собирались отправить в какой-то захолустный театр в Таджикистане, что совсем не входило в его планы. Дело в том, что на третьем курсе Кириллов женился и не хотел ни на минуту расставаться с женой, которую он любил с раннего детства.

Игорь Кириллов  в кругу семьи.
© Виталий Арутюнов, РИА Новости
Игорь Кириллов  в кругу семьи.

Первое время молодая семья ютилась в одной 15-метровой комнате вместе с родителями Кириллова. Удобства минимальные  не было горячей воды, ванной. Но, казалось, ничто не может помешать их счастью.

Кириллов отбился от распределения в Таджикистан и в 1955-м был зачислен в труппу Московского театра драмы и комедии. Знаменитым Театром на Таганке он станет позже - с приходом Юрия Любимова. А тогда это было учреждение культуры областного уровня. Два года Кириллов откровенно скучал, а после он попал в мир телевидения.

Узнав от знакомых о вакансии помощника режиссера, Кириллов отправился к подножию Шуховской башни на Шаболовку, 53 - в телецентр. Пришел все с той же навязчивой идеей стать режиссером и с несколькими сценариями по Чехову, Куприну и Мопассану. Набравшись смелости, показал их главному редактору.

«Он посмотрел мои работы и сказал: "Вы можете, конечно, стать режиссером, но для этого надо пройти путь помощника режиссера, чтобы знать, что творится внизу, то есть в студии. Потом ассистентом режиссера, знать пульт. Ну а потом, может быть, если у вас появятся способности, станете режиссером третьей категории. Ну а потом уже наберете опыта и где-то…" Я говорю: "И сколько же лет надо?" - "Ну как, лет 25". Это к 50 годам только я смогу стать режиссером-постановщиком», - вспомнил народный артист СССР.

Но напугать Кириллова было невозможно. Попав на Центральную студию телевидения, он был поражен ее энергетикой. В отличие от пыльного закулисья ее жизнь за экраном била ключом и таила неведомые возможности.

Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору
© Лев Носов, РИА Новости
Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору

В 1957 году в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Количество телевизоров в СССР перевалило за миллион. Партия и правительство возлагали на новое СМИ все более серьезные агитационно-пропагандистские задачи. Телевидение вывели из министерства культуры, создав Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, подчинявшийся непосредственно Совету Министров СССР.

На Шаболовке достроили второй павильон. На Москву начал вещание второй канал. В эфир выходили ежедневные выпуски «Последних новостей», репортажи для которых делали 11 съемочных киногрупп. А вот собственных дикторов-мужчин катастрофически не хватало.

«Приглашали с радио дикторов и платили им гонорар, а студия была бедноватая. И нужен был штатный  человек, чтобы экономить деньги, и всегда был человек для того, чтобы сообщать новости. Короче говоря, я принял участие в этом конкурсе и  прошел. Я даже не ожидал», - признался Кириллов.

Первым наставником Игоря на телевидение стала Ольга Высоцкая - легендарный женский голос Всесоюзного радио. Вместе с Юрием Левитаном Высоцкая объявляла о капитуляции Германии 9 мая 1945-го, вела парады с Красной площади и концерты из Колонного зала Дома Союзов. Еще до войны, в 30-е годы прошлого века, именно Высоцкой доверили готовить первые передачи на тогда еще экспериментальном советском телевидении.

А 4 октября 1957 года Кириллов вслед за великим Юрием Левитаном, сделавшим по радио заявление о запуске Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, повторил это объявление в эфире Центрального телевидения.

После этого главный голос страны Юрий Левитан решил лично познакомиться с подающим надежды молодым коллегой.

«Я думал, придет такой гигант, понимаете, с таким голосом. А вошел небольшого роста человек, улыбающийся, в очках. Сказал своим неповторимым голосом: "Здравствуйте, Игорь". Подошел. И через пять минут у меня было такое ощущение, что мы с ним знакомы всю жизнь. И так мы с ним действительно, дружили», - поведал Кириллов.

В 60-е годы Кириллов еще не был так строго ограничен рамками студии главной политической программы страны. Он много ездил как обычный репортер.

«Мне удалось в какой-то мере освоить и журналистскую профессию. И особенно мне нравились такие прямые репортажи с заводов, с фабрик. Это были действительно очень хорошие, интересные и поучительные для меня с точки зрения профессии передачи», - объяснил Кириллов.

В 1967-м Кириллов стал первым журналистом, снявшим репортаж о запуске телецентра на улице Королева, 12. Останкинский шпиль превратил телевизионную сеть Советского Союза в крупнейшую в мире. Мало какая страна могла похвастаться охватом вещания на 11 часовых поясов.

Кириллов начал работать в развлекательных передачах. Самая знаменитая - «Голубой огонек». Как ни парадоксально, но работая в развлекательной программе, Кириллов впервые почувствовал, что в стране «закручивают гайки». В начале 70-х с Анной Шиловой они стали вести всесоюзный конкурс «Песня», задуманный как советский ответ Евровидению. Весь год шли предварительные этапы. Исполнителей, выходивших в финал, выбирали всенародным голосованием - по письмам и звонкам зрителей. Но так продолжалось только первые пять лет. Пока идеология не взяла верх над искусством.

«Союз композиторов взял эти награждения все в свои руки. Чтобы все это проходило через союз. Ну и конечно, получилось не то, что надо. И даже главный редактор ушла со своего поста», - рассказал Кириллов.

Уходить из «Песен» было тяжело. Именно такое телевидение было Кириллову ближе к сердцу - живое творчество, синтез искусств. Но рисковать доверием зрителей он не мог.

Игорь Кириллов и Нонна Бодрова ведут программу «Время»
© А.Агеев, РИА Новости
Игорь Кириллов и Нонна Бодрова ведут программу «Время»

А в это время кардинально менялось информационное вещание. Руководство Центрального телевидения любило поэкспериментировать. Так, первые выпуски программы «Время» выходили без дикторов.

«В 1968 году наши друзья, соперники-журналисты, решили ликвидировать нашу профессию как класс и заменить собой. Ну и конечно, чтобы спасти профессию, нужно было собраться, нужно было очень много дел сделать», - рассказал Кириллов.

Движение сопротивления телевизионных дикторов поддержали их наставники с радио - Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. Для начала они решили сбросить с себя ярлык«говорящих голов», читающих текст по бумажке. Тогда в спорах родился новый термин, которым пользуются и по сей день.

«Мы думали, как бы назвать. Может быть, собеседник? Но нет, нет, не подходит. А потом придумали. Телеведущий. Правда, длинно звучит, но зато ведущий, как вожатый трамвая, троллейбуса, автобуса», - пояснил Кириллов.

Вернуть эфир в свои руки удалось мирным, бескровным путем. Эксперимент не удался - журналисты оказались не готовы в полной мере заменить мастеров слова.

Кириллову поручались самые важные правительственные заявления. Он неоднократно выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

В конце 70-х - начале 80-х, на пике карьеры, став главным голосом и лицом Центрального телевидения Советского Союза, Игорь Кириллов неожиданно решил порвать с профессией. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Больше не могу читать людям в эфире то, во что не верю сам», - так объяснил Кириллов свое увольнение тогдашнему председателю Государственного комитета по телерадиовещанию Сергею Лапину. Тот лишь усмехнулся и порвал заявление об уходе.

«Я никогда не считал себя голосом Кремля - им меня сделали, наше руководство. И это, конечно, меня очень тяготило. Я старался быть не голосом Кремля, а старался быть этаким посредником между Кремлем и простым народом, чтобы объяснять им суть», - признался Кириллов.

Тридцатого декабря 1989-го он в последний раз вышел в эфир в качестве диктора программы «Время». Правда, без работы Кириллов оставался недолго. Ему позвонили из телекомпании «ВИД» и предложили стать соведущим невероятно популярной тогда программы «Взгляд».

«Я сам этот "Взгляд" смотрел дома. Сидя смотреть не мог. Я ходил, поскольку это для нас было настолько неожиданно, смело», - признался Кириллов.

Многие тогда его не поняли. Называли «свадебным генералом», обвиняли в продажности.

«Они не понимали этот смысл, что я мостик, что нам надо понять это поколение, а этому поколению надо понять значимость нашего поколения», - объяснил он.

В 1991 году ведущий вновь оказался за кадром. «Взгляд» закрыли, редакция ушла в подполье. Кириллов остался на Первом канале консультантом дикторов и ведущих. Он также преподавал, иногда вел развлекательные передачи, по-прежнему был голосом парадов на Красной площади. В середине 90-х согласился вести программу «Телескоп».

В 1998 году Кириллову присвоили премию «ТЭФИ» «за личный вклад в развитие российского телевидения». В 2002-м - почетное звание «Человек-эпоха».

Игорь Кириллов сломал множество стереотипов о подаче новостей и достиг почти всего, что запланировал. О профессии и о себе, о телевидении в эпоху перемен и, конечно, о главной женщине своей жизни Игорь Кириллов откровенно рассказывает в программе «Легенды телевидения».

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