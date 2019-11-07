В Новосибирске зажгли Вечный огонь у обновленного монумента Славы

В Новосибирске после реставрации открыли монумент Славы и зажгли Вечный огонь. Он не горел, пока шли там работы. Церемония открытия памятника проходит в рамках подготовки города к празднованию 75-летия Великой Победы.

Шестого ноября у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве зажгли специальную лампаду. Взятую оттуда частицу Вечного огня доставили самолетом на авиационный завод имени Чкалова.

В ноябре 1967 года на этом предприятии, которое годы Великой Отечественной войны произвело треть истребителей «Як» в СССР, в одной из сталелитейных печей был зажжен Вечный огонь, доставленный затем на бронетранспортере на монумент Славы.

В связи с открытием обновленного памятника движение на многих улицах было перекрыто. Чтобы воссоздать исторические события, огонь доставили бронетранспортером от завода имени Чкалова к монументу.