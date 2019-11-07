Более 4 тысяч человек прошли в марше в честь годовщины парада 1941 года

Свыше четырех тысяч человек прошли по Красной площади в торжественном марше в честь годовщины военного парада 1941 года. У стен Кремля военнослужащие, курсанты и волонтеры провели реконструкцию событий 78-летней давности.

По площади проехали легендарные танки Т-34 и «Катюши». А с трибун за маршем наблюдали участники того самого исторического смотра.

Выглядел марш как будто ожившая картинка кинохроники: курсанты вышли в той же форме, что и их прадеды 78 лет назад. Тогда по Красной площади прошли 28 тысяч солдат. И с брусчатки - прямо на фронт.

«Я все помню. Дело в том, что я пошел один из немногих на север Москвы после парада. Я прошел все наступление немцев после парада», - поделился воспоминаниями со «Звездой» ветеран Евгений Ануфриев.

По Красной площади сегодня пронесли и штандарты фронтов и знамена частей Красной армии, которые выстояли и не пустили гитлеровцев в столицу. Среди марширующих были и бойцы в форме ополчения. Тогда в одном строю шли и 17-летние мальчишки, и те, кому за 50.

Подготовка парада в 1941-м проходила в условиях строжайшей секретности, как настоящая боевая спецоперация. Командиры частей о времени мероприятия узнали только накануне, в 11 вечера.

Немцы в это время тоже готовились провести маршем свои войска по Красной площади. Подготовили даже пригласительные билеты и награды «Героям взятия Москвы». В столице усилили меры противовоздушной обороны, летчики провели упреждающие бомбардировки немецких аэродромов - настолько велико было значение парада.

«После мы уже узнали. И конечно, были счастливы, что в Москве прошел парад. Из парада шли в бой бойцы Красной армии. Мне было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война», - рассказал Звезде» ветеран Владимир Колосов.

После курсантов на марш на Красной площади сегодня вышли боевые машины. Их разбитыми находили в полях и лесах.

«Наши люди смогли сделать ту технику, которая сломала ту мощь, которая шла на нас. Это гордость. Гордость за тех рабочих, конструкторов, танкистов, автомобилистов, летчиков, которые, воюя на ней, смогли добиться Победы», - отметил инженер Музея военной техники Вадим Храпов.

Сегодня вместе с фронтовыми песнями здесь вспоминают и гимн Москвы. Все ради главного - памяти о том, что враг так и не смог сломить волю к победе.