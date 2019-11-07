Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке

В четверг, 7 ноября, во Владивостоке торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Скульптуру установили в районе дома на проспекте 100-летия Владивостока, 53, в сквере, носящем имя легендарного разведчика.

На торжественном открытии памятника собирались многочисленные гости: представители городской администрации, Законодательного собрания и Думы Владивостока, ветераны, общественники, почетные жители города, студенты, юнармейцы. Для гостей прозвучали любимые всеми песни военных лет.

Первым слово взял глава города Владивостока Олег Гуменюк. Он поприветствовал собравшихся и напомнил, как важно не забывать страницы истории Родины и помнить о ее героях.

Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, сюда он слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что японцы не вступят в войну с СССР, и войска Красной армии, находившиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву.

Сам Рихард Зорге в приморской столице бывал дважды - в 1926 и 1935 годах. Сегодня память о нем увековечена во Владивостоке. Право снять полог со скульптуры предоставили почетным гостям, среди которых - ветеран Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин.

Председатель Совета ветеранов Первореченского района Иван Панасюк вспомнил, как ровно семь лет назад, в ноябре 2012 года, на месте будущего памятника был заложен камень. Сейчас он передан в школу № 52, которая расположена неподалеку.

«Этот памятник - не просто память о человеке, он будет нести воспитательное значение. И для многих людей - чекистов, разведчиков - это будет место, куда можно прийти, преклонить голову и возложить цветы», - сказал Панасюк.

Заметно преобразился и сам парк. Покрыли асфальтом дорожки, обустроили клумбы, установили новые лавочки. У горожан появилась еще одна комфортная зона отдыха.