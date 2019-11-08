Самый дерзкий разведчик СССР: как Николай Кузнецов ликвидировал генералов нацистской Германии

Зима 1942 года. В лагерь для немецких военнопленных в подмосковном Красногорске попал обер-лейтенат Пауль Зиберт. Молодой человек лет двадцати за пару недель нашел общий язык с другими заключенными и даже стал победителем конкурса декламации немецкой поэзии. Но Зиберта ждал бы самосуд, узнай пленные, что Гете и Шиллера им читал не кто иной, как советский разведчик Николай Кузнецов.

Лингвистический талант Кузнецова раскрылся довольно рано благодаря первой учительнице Нине Автократовой. Он также много общался на немецком языке с местным аптекарем австрийцем Краузе и лесником - бывшим пленным германской армии.

Позже семья переехала в Свердловск, и Николай Кузнецов устроился на завод «Уралмаш» в конструкторское бюро, где работали немецкие специалисты из разных регионов Германии. С новыми знакомыми он продолжил практиковать немецкий. К концу 30-х годов Кузнецов освоил эсперанто, коми-пермяцкий, украинский и польский языки.

В это время тяга к иностранным языкам могла сыграть злую шутку. На Кузнецова стали поступать доносы в органы безопасности. Он попал под подозрение и даже просидел пару недель в тюрьме Свердловского НКВД. Но там приняли к сведению его способности и предложили сотрудничать. С этого момента Кузнецов действовал под псевдонимом Колонист и вел оперативную разработку иностранных специалистов.

Анкетные данные Николая Кузнецова не располагали к его приему в центральный аппарат НКВД. Однако его лингвистический талант представлял большую ценность. Кузнецов получил статус особо засекреченного спецагента.

Ему оформили паспорт на имя Рудольфа Вильгельмовича Шмидта. Николай сам придумал себе легенду. Он рассказывал, что работает инженером-испытателем на заводе, где выпускают самолеты. По собственной инициативе Кузнецов раздобыл форму старшего лейтенанта ВВС РККА. Немецкие шпионы проявляли к Кузнецову огромный интерес, но вскоре сами становились объектами его вербовки и возвращались в Берлин уже агентами НКВД, передавая в Москву ценную информацию.

Затем он вошел в доверие к немецкому военно-морскому атташе в Москве Норберту Вильгельму фон Баумбаху, который вел активную разведывательную деятельность. Усилиями Кузнецова на квартиру к немцу проникли контрразведчики, вскрыли сейф и пересняли имевшиеся там документы. Вся агентурная сеть немецкого шпиона была раскрыта. Также Кузнецов вошел в окружение военного атташе Германии в Москве Эрнста Кестринга, что позволило спецслужбам наладить прослушивание квартиры дипломата.

Когда началась Великая Отечественная война, Кузнецов попросился на фронт. Но у руководства были на спецагента другие планы.

В августе 1941 года на оккупированных территориях Украины по приказу Гитлера был создан рейсхкомиссариат. Курировать вывоз продовольствия и ценностей, а также уничтожение населения лично Гитлером был поставлен Эрик Кох - приятель фюрера.

© wikipedia Рейхсляйтер Розенберг и Альфред Кох (справа) в захваченном Киеве

Основные учреждения оккупационных сил Украины расположились в городе Ровно. В то время Советский Союз нес большие потери. Только по приказу Коха было уничтожено более четырех миллионов советских граждан. Нужна была громкая акция возмездия. Убийство наместника Гитлера смогло бы создать нужный СССР общественный резонанс.

Для разведдеятельности на территории Ровно была создана особая группа НКВД, которой руководил генерал Судоплатов. Туда вошел Николай Кузнецов, не имевший ни высшего образования, ни воинского звания. Его готовили для особой цели - ликвидации Коха.

К началу войны агент Кузнецов обладал достаточным навыком перевоплощения в немца, но немецким офицером все-таки не был: ведь это была особая каста со своими традициями и манерами. Все, начиная от внешнего вида и заканчивая походкой, могло моментально выдать в нем самозванца.

Именно для того, чтобы влезть в шкуру офицера вермахта, Кузнецова в начале 1942 года отправили в лагерь для военнопленных под Красногорском, где он начал активно осваивать психологию истинного немецкого воина.

По новой легенде, Кузнецову предстояло играть роль немецкого офицера, лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта, с которым он имел даже внешнее сходство. Пауль Зиберт погиб под Москвой, но его смерть не была оформлена немцами должным образом.

Легенда безупречно подходила Кузнецову. В качестве лесозаготовителя-коммивояжера он был командирован в Ровно, чтобы решать служебные вопросы. Он мог профессионально общаться на тему лесного хозяйства, ведь это была гражданская специальность Кузнецова. В Москве для него была изготовлена немецкая военная форма, и летом 1942 года Кузнецов высадился в Ровно, в районе расположения партизанского отряда специального назначения под командованием полковника Дмитрия Медведева.

© РИА Новости Николай Кузнецов в лесу под Ровно в форме немецкого офицера

Кузнецов-Зиберт на удивление быстро смог войти в доверие к высшим чинам в Ровно. Он общался с офицерами вермахта, чиновниками оккупационных властей, доставал необходимые сведения, передавая их в партизанский отряд.

Кузнецов и Медведев разработали детальный план операции по уничтожению Коха. Зиберт объявил своему немецкому начальству о намерении жениться. Его избранницей стала Валентина Довгер - дочь одного из погибших партизан Медведева, которой изготовили поддельные документы, подтверждающие, что она немка. По легенде, ей грозила высылка в Германию на работы, а остаться девушке мог позволить только лично Кох. Кузнецов попросил аудиенции у Коха с целью получить это разрешение. По плану девушка и офицер должны били зайти в кабинет к Коху вместе. Задача Довгер - отвлечь внимание охраны, а Кузнецов должен был застрелить рейхскомиссара.

Но все пошло не по плану. Кузнецова и Довгер пригласили по отдельности. Оказавшись напротив Коха, Кузнецов оценил обстановку и понял, что не успеет выстрелить.

За провал операции по ликвидации Коха Николая Кузнецова тут же отстранили от оперативной работы, а Медведев обвинил разведчика в трусости. За невыполнение задания Кузнецову грозил расстрел.

© Леонид Коробов, РИА Новости Ветеринарный врач осматривает верховую лошадь командира партизанского отряда Дмитрия Медведева в лесу под Ровно

Но в Москве начальник 4-го отделения НКВД генерал Судоплатов понимал: от такого ценного разведчика избавляться нельзя. Его оправдали и приказали продолжать работу. Однако Кох внезапно, будто чувствуя, что на него открыли охоту, перестал наведываться в город. И Кузнецову поручили заняться ликвидацией других видных немецких генералов.

Он уничтожил приехавшего из Берлина главного руководителя отдела финансов при рейхскомиссариате, министерского советника Ганса Геля. Вторым был ликвидирован заместитель Коха Пауль Даргель. Это покушение чуть не стало роковым для самого разведчика, он был ранен осколком и едва не попался немцам.

Немцы больше не могли закрывать глаза на происходящее в Ровно. Сам начальник гестапо Генрих Мюллер прислал на Украину директиву, в которой предписывалось взять убийцу живым и доставить в Берлин. Свое расследование вел и абвер - немецкая военная разведка. По одной из версий, майору абвера Геттелю поступила наводка на Зиберта. Он вызывал его на разговор. Но после той встречи майор Геттель таинственным образом пропал, его тело так и не нашли.

Следующей целью Николая Кузнецова стал командир «восточных батальонов» Макс Ильген. В его юрисдикцию входили охрана тыловых районов и подавление партизанского движения. Захватить Ильгена надо было живым.

Особняк, который занимал Ильген в Ровно, был окружен забором, колючей проволокой и охранялся тремя часовыми - не подойти. Но там экономкой работала Лидия Лисовская, бывшая польская балерина, сотрудничавшая с советской разведкой.

Кузнецова свела с Лисовской его «жена» по операции с Кохом Вера Догвер. Балерина тайком впустила Зиберта в дом. Генерал вернулся домой вечером, Кузнецов и Лисовская тут же схватили его и тайно вывезли в партизанский отряд. Но довезти его до места назначения не удалось. Путь был длинным и опасным. По пути Ильген был допрошен и ликвидирован.

Очередной целью Кузнецова стал Альфред Функ, президент Верховного суда оккупированной Украины. Средь бела дня Зиберт вошел в кабинет Функа и на глазах его секретаря выстрелил в немца в упор, забрал все документы со стола и скрылся.

После столь дерзкого убийства Функа ситуацию в Ровно под личный контроль взял сам Генрих Гиммлер. Через неделю в город прибыл отряд особого назначения гестапо, перед которым стояла задача ликвидировать советского разведчика. Восемьдесят специальных агентов получили ориентировку на нескольких подозреваемых, в том числе и на Пауля Зиберта.

В январе 1944 года советские войска начали Ровно-Луцкую освободительную операцию. Немцы в спешке переводили штабы и рейхскомиссариат во Львов, туда же направляется и Кузнецов. Фамилия Зиберт все чаще появлялась в докладах о работе формирований специального назначения нацистской Германии. Вскоре Зиберт стал главным подозреваемым.

Казалось бы, в такой ситуации единственное верное решение - затаиться, Кузнецов и так много сделал. Но он бы не был Кузнецовым, если бы не решился на еще одну, фактически самоубийственную операцию. Во Львове, где гестапо было поднято на поиски Зиберта, Кузнецов появился у штаба люфтваффе, где дал себя задержать и доставить в кабинет подполковника ВВС Ганса Петерса. Там Зиберт выхватил пистолет, убил охранников и самого Петерса и, выбив окно, скрылся.

С приближением Красной армии к Ровно гитлеровцы стали спешно покидать отделы рейхкомиссариата. Второго февраля 1944 года Ровно был освобожден советскими войсками 1-го Украинского фронта.

© lt.ogo.ua Женщина у сожженного дома во время фашистской оккупации. Западная Украина

За 16 месяцев работы на территории оккупированной Украины Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. В начале февраля 1944 года из Центра пришел приказ - возвращаться домой через линию фронта.

Долгие месяцы Кузнецов обманывал самую сильную разведку Европы, а свою смерть обмануть не смог. Девятого марта 1944 года в возрасте 32 лет всего в нескольких километрах от линии фронта разведчик погиб в случайном бою с отрядом Украинской повстанческой армии. А вот главная цель Кузнецова - Кох - после серии терактов, направленных на его уничтожение, все же выжил.

В 1944-1945 годах он находился в Восточной Пруссии, затем бежал в Копенгаген. После поражения Германии жил под именем Рольфа Бергера недалеко от Гамбурга. На одном из собраний беженцев Коха опознали и доставили в полицию. Затем был суд и приговор к смертной казни. Однако выполнен он не был. В 1986 году в возрасте 90 лет он умер в тюрьме собственной смертью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.