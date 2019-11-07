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Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры

Андрей Аркадьев
11:24 07.11.2019
В торжественном шествии принимают участие более четырех тысяч военнослужащих, кадетов, курсантов, реконструкторов, а также техника времен Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На главной площади Москвы проходит историческая реконструкция легендарного военного парада 1941 года. Кадры с мероприятия публикует «Звезда».

Тогда, 78 лет назад, фашистские захватчики вплотную подошли к столице, всего в нескольких километрах от Кремля шли ожесточенные бои. Военный парад  7 ноября 1941 года демонстрировал, что Красная армия готова к обороне и будет сражаться до конца. Сразу после него солдаты направлялись на фронт.

Торжественное шествие в память о параде началось в 10 утра по московскому времени. В мероприятии принимают участие около четырех тысяч человек, в том числе военнослужащие почетного караула трех видов войск, музыканты военного оркестра, 1-я танковая армия Западного военного округа, кадеты, суворовцы, воспитанники училищ Минобороны России, а также реконструкторы.

Помимо военнослужащих, суворовцев и реконструкторов, по брусчатке Красной площади прошли и три десятка боевых машин времен Великой Отечественной войны - «Катюша», танки и самоходные установки.

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