На Красной площади проходит марш в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года

В Москве на Красной площади проходит торжественный марш в честь годовщины парада, который прошел тут 7 ноября 1941 года.

В День воинской славы в строю парадных расчетов в общей сложности четыре тысячи человек. Это воспитанники суворовских училищ, действующие военнослужащие и реконструкторы.

Участники марша надели военную форму тех времен, взяв в руки пистолеты-пулеметы Шпагина и винтовки Мосина. С этим оружием 78 лет назад бойцы уходили с Красной площади прямо на фронт.

Участники того самого легендарного парада сегодня находятся на зрительских трибунах.

Помимо военнослужащих и суворовцев, с реконструкторами по брусчатке Красной площади в марше пройдут и три десятка боевых машин времен Великой Отечественной войны - «Катюша», танки и самоходные установки.