Хроника на фасадах и неон на реке: как в Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены. Немецкая столица основательно погрузилась в историю.

По всему Берлину развернули масштабное световое шоу, а на фасаде здания, в котором проходили заседания парламента ГДР, начали показывать кадры исторической хроники и интервью участников событий 1989 года. На доме министерства госбезопасности Восточной Германии демонстрируются выдержки из исторических документов.

Символическая стена из голубых неоновых прутьев протянулась посреди реки Шпрее как напоминание о том, что город практически 30 лет оставался разделенным на две части.