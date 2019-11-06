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Хроника на фасадах и неон на реке: как в Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

Егор Левин
08:02 06.11.2019
Торжественные мероприятия развернулись по всему городу, демонстрируя и напоминая о событиях 1989 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены. Немецкая столица основательно погрузилась в историю.

По всему Берлину развернули масштабное световое шоу, а на фасаде здания, в котором проходили заседания парламента ГДР, начали показывать кадры исторической хроники и интервью участников событий 1989 года. На доме министерства госбезопасности Восточной Германии демонстрируются выдержки из исторических документов.

Символическая стена из голубых неоновых прутьев протянулась посреди реки Шпрее как напоминание о том, что город практически 30 лет оставался разделенным на две части.

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