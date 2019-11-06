Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия

Специалисты Центра морских комплексных исследований петербургского Госуниверситета рассекают гладь Чудского озера. Со стороны их можно спутать с рыбаками, но вместо сетей в моторной лодке находится оборудование для сканирования поверхности дна. С эхолотом на борту они кружат по небольшому участку, чтоб не пропустить ни одного квадратного метра. После этого все сшивается в мозаику для получения единой картины поверхности морского дна, на котором будут отображены, например, затопленные предметы или неровности.

Специалисты раскрыли предварительные итоги экспедиции. Благодаря этим данным может измениться привычное представление о Ледовом побоище.

«Мы видели, возможно, остатки рукотворной кладки, бывшие строения, которые были, когда здесь был берег и затопленные предметы - куски дерева, камня», - рассказала ведущий научный сотрудник Центра морских комплексных исследований СПБГУ Варвара Иванова.

Со времен Александра Невского береговая линия Чудского озера основательно изменилась: уровень воды поднялся на несколько метров. Откуда пришли к нам с мечом, и где именно от этого оружия погибли немецкие крестоносцы, историки спорят до сих пор. В летописях о Ледовом побоище упоминается Вороний камень. Неслучайно основные исследования проходят на Вороньем Острове.

По руслу реки Желча войско Александра Невского вышло на битву с Тевтонским орденом, но это лишь одна из версий. Шестьдесят лет назад под руководством советского военного историка генерал-майора Георгия Караева здесь прошла первая научная экспедиция по определению места Ледового побоища. Повторное исследование с применением уже современных технологий было организовано Российским военно-историческим обществом. Главным итогом масштабных работ станет открытие музея на берегу озера.

«Все смогут увидеть, представить, как это было. Каким образом в этих местах произошла эта битва, как выглядели войны, как выглядели наши, как немецкие», - рассказал заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Казаков.

Художественный образ битвы на Чудском озере в массовом сознании закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Среди обывателей мало кто ставит под сомнение правдоподобность центральной сцены, хотя описаний того, как рыцари проваливаются под лед, нет ни в одной из летописей. Подтвердить или развеять мифы теперь предстоит ученым.

«Мы можем предположить, что, если воины были на льду и провалились под лед, то там должны были остаться доспехи. И даже если они окислились и подразложились - это будет положительный фон, магнитная аномалия», - объяснил специалист Центра морских комплексных исследований СПБГУ Илья Левин.

Специалистам удалось зафиксировать аномалии с помощью магнитометра. Это значит, что на дне могут быть металлические предметы, но какие - станет известно после расшифровки данных. Уже в следующем году ко второму этапу экспедиции присоединятся водолазы.