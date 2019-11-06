Группа Дятлова могла стать жертвой неизвестной инфекции: новая версия исследователя Дегтерева

Причиной гибели группы Дятлова в 1959 году в окрестностях горы Холатчахль могла стать неизвестная инфекция. С таким предположение выступил уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев, который в своих расследованиях ссылается на различные источники.

Исследователь проводит много времени в архивах и анализируя документы и фотографии с места трагедии, выдвигает различные версии произошедшего.

«Первоначально, когда трупы доставляли в Свердловск, их проверяли на наличие особо-опасной инфекции. Делали это с соблюдением особых мер безопасности, а во время проверки попытались установить тип возбудителей и, в конечном, итоге тела похоронили», - рассказывает Дегтерев на своем канале в YouTube.

По мнению исследователя после приостановки официального расследования, поиски причин гибели альпинистов продолжались без публичной огласки.

«Уже после погребения, чтобы не создавать лишнюю панику и с целью предотвращения слухов, трупы изымали, а могилы заполняли камнями и засыпали хлорной известью. Насколько мне известно, вирус так и не обнаружили», - заявил уральский активист.

Ранее Дегтерев уверял что возможной причиной смерти людей из группы Дятлова могла стать радиация, ссылаясь на то, что из материалов уголовного дела были изъяты акты радиологической экспертизы.

Еще по одной из версий Дегтерева, туристы могли стать жертвами ритуального убийства, о чем свидетельствуют, якобы найденные на месте трагедии артефакты.

Группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова совершала лыжный поход по горам Северного Урала и погибла в полном составе при невыясненных до конца обстоятельствах.