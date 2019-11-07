Война начнется в июне: как агент советской разведки раскрыл планы Гитлера

1949 год. От перебежавшего на американскую сторону сотрудника советской разведки ЦРУ стало известно, что из посольства Великобритании в Вашингтоне в Москву уходят важные сведения о новейших разработках американских ядерных лабораторий. А это значило, что в посольстве завелся крот - советский агент под дипломатическим прикрытием. Для его разоблачения из Лондона в Вашингтон был направлен один из лучших сотрудников английской контрразведки Ким Филби. Но тогда ни в Великобритании, ни в США даже не подозревали, что и сам Филби долгие годы действовал в интересах СССР.

В 1934 году он добровольно дал себя завербовать советской разведке. Еще обучаясь в Кембридже, Ким Филби сблизился с левыми. Переехал в Вену, где женился на члене австрийской компартии Литци Фридман. Затем Филби прошел школу конспирации у помощника советского резидента Арнольда Дейча. Он учился менять маршрут движения, чтобы избавиться от возможной слежки, запоминать наизусть коды и шифры, чтобы не оставлять бумажных улик, поддерживать хорошие отношения со связными. Перед ним стояла сложная задача - проникнуть в британскую разведку SIS и сделать там карьеру.

© РИА Новости

Английский аристократ, никогда не живший в СССР, пошел на сотрудничество с Советским Союзом под влиянием преподавателей-марксистов Кембриджского университета.

В 1937 году Филби направился в охваченную гражданской войной Испанию под видом корреспондента «Таймс». В 1940 году Ким Филби как опытный военный корреспондент получил предложение работать в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании (SIS). Его начальником сначала стал двойной агент английской и советской разведки Гай Берджес.

Обаятельный, легко сходившийся с людьми, Филби ловко пользовался проколами, слабой подготовкой и некоторым легкомыслием британских разведслужб и получал документы разной степени секретности.

Связь с разведкой с 1940 года шла через резидента Анатолия Горского. Уже тогда в 1940 году Филби стало известно, что в Великобритании ищут способы связаться с начальником германской разведки адмиралом Вильгельмом Канарисом для ведения сепаратных переговоров о мире.

Основной задачей SIS было заранее узнать, когда немцы нападут на Великобританию. Анализируя положение германской экономики после Балканской кампании, Филби пришел к выводу, что без надежного резерва хлеба и нефти Гитлер не решится нападать на Британию. Филби понимал, что пакт Молотова - Риббентропа недолговечен. Значит, следующая жертва агрессора - СССР. В своем донесении Филби назвал июнь 1941-го.

В отделе, где работал Филби, сотрудники предсказывали, что русские продержатся максимум три месяца, хотя Черчилль объявил, что СССР теперь союзник Великобритании. Для Филби наступило время самой серьезной работы.

Через Филби проходило огромное количество писем, телеграмм, распечатанных радиоперехватов. Иногда попадалось что-то интересное для советской разведки. Так, в декабре 1941-го стало известно, что японцы готовят захват Сингапура. Филби проанализировал ситуацию. В аналитической записке, переданной им в Москву, говорилось, что из-за этой операции Япония пока не в состоянии начать масштабное наступление на Дальнем Востоке. Это позволило советскому командованию перебросить оттуда несколько дивизий под Москву и одержать первую победу над немцами.

Ким Филби пользовался большим доверием и тех офицеров английской разведки, которые в 1942 году начали расшифровку немецких радиосообщений, закодированных шифровальной машиной «Энигма». В отделе дешифровки работал и другой советский агент, Джон Кернкросс. И советское правительство вовремя узнало об испытаниях новейших танков «Тигр» весом более 50 тонн и самоходок «Фердинанд». СССР и Великобритания были союзниками и по договору обязались обмениваться данными разведки. Но Черчилль отдал приказ не передавать сведения о «Тиграх» Сталину. А благодаря Филби эта информация дошла до Кремля.

К весне 1943 года советским специалистам удалось изготовить орудия и боеприпасы, способные пробить броню «Тигра». Немцы об этом не знали. Пятнадцатого марта Гитлер отдал приказ о подготовке операции «Цитадель» под Курском. А Филби и Кернкросс независимо друг от друга сообщили время наступления немцев под Прохоровкой и то, что им известно расположение нашей обороны. Советское командование успело перестроить оборону и обрушить на немцев артиллерийский удар раньше их наступления. А за ценную информацию Филби и Кернкросс получили ордена Красного Знамени.

Филби проинформировал Кремль о тайных сепаратных переговорах американцев с Германией, о разработках ядерного оружия в Америке, о планах Великобритании с союзниками начать войну с СССР сразу после падения гитлеровского режима. Знания об этом позволили Сталину выбрать правильную тактику переговоров в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Рос авторитет Филби и в британской разведке. Его даже прочили в руководители всей службы, если бы не подозрения в причастности к бегству членов «Кембриджской пятерки» Гая Берджеса и Дональда Маклина.

В 1956 году Ким Филби получил свое последнее назначение SIS в Бейрут. Чем занимался Филби в Бейруте как советский разведчик, неизвестно, сам он в своих воспоминаниях об этом не писал.

© РИА Новости

В 1963 году Киму Филби сообщили, что в Лондоне готовят его арест. Советские агенты организовали бегство агента из Бейрута на советском сухогрузе. Он прибыл в Одессу, а потом в Москву, где и прожил до конца своих дней, так и оставшись непойманным.

Киму Филби посвящен новый выпуск из серии документальных фильмов «Легенды разведки». Смотрите весь цикл на сайте «Звезды».