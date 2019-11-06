Экс-лидер ГДР признался, что слишком долго доверял Горбачеву

Бывший восточногерманский лидер, председатель Госсовета Эгон Кренц рассказал о ситуации, которая произошла у него с главой СССР Михаилом Горбачевым в тот день, когда пала Берлинская стена.

Как вспомнил экс-лидер ГДР в интервью РИА Новости, утром того дня, когда были впервые открыты пограничные переходы по обе стороны от Берлинской стены, ему позвонил тогдашний посол СССР в ГДР Вячеслав Кочемасов и выразил крайнюю обеспокоенность происходящими событиями. В ходе беседы было принято решение о том, что Кренц должен лично связаться с президентом СССР Михаилом Горбачевым и рассказать обо всем. В противовес послу Горбачев передал поздравления с открытием пунктов пропуска. Тогда такое поведение сбило германского политика с толку, и отдельные утверждения лидера СССР он считает не до конца верными.

«Я долго доверял ему. Теперь я знаю, что слишком долго. Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику. Не знаю, считают ли так поляки, венгры, чехи, болгары и румыны. Но к ГДР это никогда не относилось. ГДР была детищем Советского Союза, частью победы Советского Союза над немецким фашизмом», - заявил Кренц, добавив, что реакция Горбачева на падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года и более поздние высказывания бывшего советского лидера на эту тему - «это небо и земля».

Между тем в данный момент в Берлине проходят празднования, посвященные годовщине падения Берлинской стены. Весь город украшен световыми установками, на фасадах зданий демонстрируются ролики, связанные с праздником.