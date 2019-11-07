Герой с чужим именем: как советский разведчик-нелегал обвел вокруг пальца полицию США

В середине октября 1957 года в здании Федерального суда Восточного округа Нью-Йорка начался суд над Рудольфом Абелем. Его обвиняли в шпионаже в пользу СССР. Нелегалу грозил электрический стул или пожизненное заключение. Но до казни дело не дошло, так как американские спецслужбы проморгали главную улику.

Когда в отель «Латам», где нелегал работал с только что полученной шифровкой из Центра, ворвалась полиция, советский резидент заявил, что намерен немедленно написать жалобу на полицейских в связи с грубым обращением. Те не нашли причины для отказа и даже выдали мужчине карандаш. Он взял нож, спокойно поточил карандаш на лист с шифровкой и, смяв его на глазах полицейских, спустил его в унитаз.

Вскоре американцам стало ясно, что задержанный является профессиональным разведчиком экстра-класса. Несмотря на давление, советский нелегал отрицал свою принадлежность к разведке СССР. Он отказался от дачи показаний и отклонил попытки американских спецслужб перевербовать себя. Единственное, что подсудимый сообщил на допросе, это свое имя - Рудольф Абель. Но и оно оказалось ненастоящим. В действительности перед полицейскими сидел Вильям Фишер. Американцы не узнали и десятой доли того, чем на самом деле советский разведчик занимался у них под носом.

© AlphaSpecnaz, Globallookpress

Вильям Фишер родился 11 июля 1903 года в британском городе Ньюкасл-на-Тайне. Его родители - Генрих Фишер и Любовь Корнеева - были революционерами со стажем. В начале XX столетия супруги Фишер из-за своих политических убеждений были вынуждены покинуть Великобританию. Их благосклонно приняла Россия, где они встретили подготовленную ими же революцию.

В Москве Фишер-младший во время службы в Красной армии по собственной инициативе освоил профессию радиста. Когда Вильям решил продолжить службу в рядах ОГПУ, это стало его основной специализацией.

В 30-е Вильям Фишер познакомился с коллегой по работе в органах госбезопасности Рудольфом Абелем. Их связывала очень тесная дружба. Некоторое время они оба жили на квартире Фишеров в Москве, знакомые их нередко путали, называя именами друг друга.

Путь разведчика-нелегала Вильям Фишер начал в 1931 году. Его отправили на родину в Англию. Легенда напрашивалась сама собой: британский подданный, по указке сурового отца и против своей воли оказавшийся в Советском Союзе, наконец-то получил возможность вернуться на родину. Более того, за разрешением на возвращение в английское посольство в Москве Фишер обратился под собственным именем.

© AlphaSpecnaz, Globallookpress

Фишер с женой поселились почти в самом центре Лондона. Новоиспеченный репатриант открыл радиомастерскую, а его супруга начала преподавать балет. Но под видом семьянина Фишер работал на советскую разведку, причем не только в Великобритании, но и в других странах Европы.

С 1941 года Фишер готовил радистов для партизанских отрядов и разведывательных групп, а позднее вел допросы пленных немецких офицеров и даже сам работал в тылу противника. С окончанием войны бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции США и Великобритания стали врагами и не скрывали своих планов о возможном нападении на Советский Союз.

Подобные настроения главных игроков мировой политической арены не могли не волновать СССР. Страна, обессиленная войной, с разрушенной экономикой и промышленностью была неспособна дать равноценный ответ в случае ядерного нападения. И поэтому СССР выбрал путь сдерживания, а не агрессии. А для этого необходима была исчерпывающая информация о том, что творится на Западе.

Вот только агентурная сеть в Англии и США к окончанию войны практически перестала существовать.

В 1948 году Вильям Фишер прибыл в США. В Новом Свете он представлялся всем неким эмигрантом немецкого происхождения Эмилем Голдфусом. Фишер открыл фотомастерскую и очень быстро вошел в творческую среду Нью-Йорка. Фишер прекрасно разбирался в искусстве и сам неплохо владел кистью. Как признавался позже Фишер, больше нигде и никогда он не мог бы так свободно жить и вести разведдеятельность, как в среде американской богемы. В то время советских агентов искали среди американских коммунистов, никому не могло прийти в голову, что за столиком в одном из ресторанов Сохо с бокалом шампанского и сигарой в руке с политиками и бизнесменами, художниками и музыкантами мило беседует советский тайный агент.

В 1952 году Фишер сменил псевдоним на Марк. Ему удалось практически с нуля создать агентурную сеть на Западном побережье США, которая поставляла в СССР ценнейшую разведывательную информацию. Но в мае 1957 года советский разведчик Рейно Хяйханен, работавший вместе с Фишером под псевдонимом Вик, сдался американским властям и сдал коллегу.

© РИА Новости Председатель КГБ при Совете министров СССР В. Е. Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Р. Абеля (2-й слева) и К. Молодого (2-й справа).

Разведчика арестовали 20 июня 1957 года в номере гостиницы «Латам». Он был предан суду и приговорен к 32 годам каторжной тюрьмы как Рудольф Абель. Но в заключении он пробыл всего пять лет. Десятого февраля 1962 года «Рудольфа Абеля» обменяли на пилота сбитого самолета-разведчика U-2 Фрэнсиса Пауэрса и обвиненного в шпионаже американского студента Фредерика Пайора.