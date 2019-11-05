Росатом обнародовал засекреченные ранее документы о процессе создания атомной бомбы в СССР

Госкорпорация «Росатом» обнародовала уникальные исторические документы, которые были строго засекречены до недавнего времени. Речь идет о планах по строительству советских ядерных бомб.

В основе инициативы лежала необходимость в появлении промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного потенциала.

На портале «История Росатома» в разделе, посвященном юбилею российской атомной отрасли, который наступит в 2020 году (75 лет), опубликованы факсимиле архивов, связанных с появлением и становлением ядерной промышленности в СССР. Ранее представленные бумаги никогда не публиковались.

© Росатом

Среди них присутствует множество докладных и справочных записок, адресованных советскому руководству. В частности, заместителю председателя правительства и главе комитета по управлению атомным проектом Лаврентию Берии докладывали о том, как подбирались заводы для проведения в них проектных работ, и о том, что необходимо посредством издания специальной книги оповестить советское население об опасностях, связанных с открытием атомной бомбы.

© Росатом

© Росатом

© Росатом

Записки предназначались и главе советского государства Иосифу Сталину. В частности, в одной из них ему представили доклад о состоянии работ по получению и использованию атомной энергии.

© Росатом

Также в документах присутствует отчет о вариантах обеспечения снаряда бомб: он мог быть урановым или плутониевым.

© Росатом

«Конструкция должна быть безусловно в состоянии сработать до начала ее свободного падения и должна приводиться в рабочее состояние через 20 секунд после начала падения», - значится в одной из бумаг.

© Росатом

Предложения, выдвигаемые первопроходцами атомной энергетики СССР, реализовывались зачастую даже в большем, чем было нужно, масштабе. Завод, построенный менее чем в 20 километрах от Томска, стал уникальным предприятием, занимавшимся не только обогащением урана.

Рабочие изготавливали компоненты ядерных зарядов, а также занимались их переработкой. Снятые с вооружения заряды становились топливом для АЭС; помимо всего прочего, на предприятии занимались переработкой отработанного топлива и созданием товаров народного потребления.

В настоящее время оно является предприятием Росатома - Сибирским химическим комбинатом, работающим в целях развития атомной энергетики.

Между тем ранее также были опубликованы данные о крупных немецких специалистах, занимавшихся разработками атомного оружия в гитлеровской Германии, а после войны приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы. Позже они признавались, что такое предложение буквально помогло им выжить, вытянув из погрязшей в безработице послевоенной Германии. По данным Росатома, в СССР переехали более 300 человек - ученые и их семьи.