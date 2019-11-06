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«Шереметьево-3»: кто стоял за авиахулиганом Матиасом Рустом, посадившим самолет на Красной площади

Лина Давыдова
10:34 06.11.2019
В мае 1987 года 18-летний гражданин Германии Матиас Руст приземлился на своем небольшом самолете на Васильевском спуске у стен Кремля. Что это было - обычное хулиганство или спланированная операция западных спецслужб?
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: rarehistoricalphotos.com
Улика из прошлого. О чем молчит Матиас Руст...

28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст беспрепятственно пересек границу СССР и посадил свой небольшой самолет «Сессна-172 Скайхок» у Кремля на Васильевском спуске.  После этого события жители СССР еще долго называли Красную площадь «Шереметьево-3».

Матиас Руст на Красной площади
© rarehistoricalphotos.com
Матиас Руст на Красной площади

По официальной версии немецкий летчик-любитель - обычный хулиган. Но многие историки с этим не согласны. Каким образом молодой пилот смог достичь границы СССР? Цепочка случайных событий или тщательно спланированная операция западных спецслужб позволили Русту приземлиться на Красной площади целым и невредимым?

В свои 18 лет Матиас уже имел лицензию пилота. Очевидно, что полетами он стал увлекаться из-за бизнеса отца, который занимался продажей легкомоторных самолетов марки «Сессна». Перед резонансным полетом в Москву он облетел почти всю Северную Европу.

Руст вылетел из Хельсинки 28 мая в 13:20. Диспетчеру Руст сообщил, что летит в Стокгольм. Первые 20 минут он не сбивался с курса, но затем резко развернулся в сторону советской границы и выключил радиостанцию. Молодой пилот снизился до 80-100 метров, чтобы как можно дольше не попадаться в поле зрения советских РЛС ПВО. Границу Советского Союза он пересек в городе Кохтла-Ярве (Эстонская ССР), где находился воздушный коридор для пролета гражданской авиации. Проникнув на территорию СССР через Кохтла-Ярве, Матиас Руст становился не нарушителем границы, а нарушителем режима полетов.

План полета Матиаса Руста
© upload.wikimedia.org
План полета Матиаса Руста

В небо, как и полагалось в такой ситуации, был поднят МиГ-23. Советские пилоты видели самолет Руста, но команды сбить его от руководства так и не получили. Коридоры гражданской авиации были для военных неприкосновенны после трагедии с корейским самолетом в 1983 году.

Тем временем Руст продолжил свой полет, удивительным образом ему сопутствовала удача. Самолет пропал с радара, пройдя между зонами ответственности 14-й дивизии ПВО и 54-го корпуса ПВО ВС СССР. Но на этом везение Руста только начиналось.

Одним из самых уязвимых мест ПВО являлась граница между локационными зонами. Сплошное радиолокационное поле тогда было только в узкой полосе вдоль границы, дальше шли мертвые зоны, и 18-летний юноша выбирал для полета именно их.

По мнению авиаэксперта, генерал-майора Владимира Попова, этот полет был тщательно продуман.

«Он был хорошо подготовлен и в плане знаний вот таких нюансов, когда на локационных станциях, на станциях обзора и целеуказания, и в авиации, и в ПВО цели могут теряться. Допустим, 50, 80, 100 метров полета над лесом, когда фоновый состав подстилающей поверхности дает отрицательный эффект. От него отражается все. От дерева, от дома какого-то, от горы, от сопки. Электронный сигнал отражается и наводит помеху. И в этом случае соответственно и плохо видно будет объект, который летит», - пояснил Попов.

Русту везло на протяжении всего его пути к столице. Попав в зону ответственности ПВО «Сессна» появилась на экранах радаров во время учебных полетов одного из авиаполков. Тогда в небе одновременно находилось 12 машин. Руст попал в смену кода опознания и его приняли за своего.

Военный летчик-снайпер Валерий Валявин считает, что немецкий юноша при выполнении этого полета применял военную тактику.

«Я вам скажу, что многие вопросы именно военного искусства, применены при выполнении этого полета. То есть меры по обману, введение в заблуждение. Это, конечно, была малоскоростная летящая цель, по этим целям работать на истребителях очень сложно. После этого полета, нас стали усиленно готовить к уничтожению не скоростных, низколетящих, малоразмерных целей», - рассказал он.

На подходе к Москве самолет «Сессна» вновь попал на экраны радаров, но тогда его приняли за метеорологический зонд. Поднятые на проверку сигнала МиГ-23 прочесали территорию, но ничего не обнаружили.

Спортивный самолет «Сессна», на котором Матиас Руст приземлился на Красной площади
© Юрий Абрамочкин, РИА Новости
Спортивный самолет «Сессна», на котором Матиас Руст приземлился на Красной площади

Немецкий пилот трижды пытался сесть на брусчатку Красной площади, но у него не получилось это сделать. Тогда он принял решение приземляться на Москворецкий мост. Избежать катастрофы удалось лишь благодаря сотрудникам ГАИ, которые успели включить светофоры. Руст посадил «Сессну» между нитями троллейбусных электросетей.

«Для того, чтобы выполнить  подобный полет,  нужна определенная подготовка. И не только как летчика любителя, как летчика профессионала, который может знать хорошо навигацию, условия пилотирования, метеоусловия и это все сопоставлять в таком сложном международном полете», - объяснил Владимир Попов.

Когда Руст вышел из кабины, к Красной площади стянулась толпа удивленных людей. Около 10 минут он раздавал автографы и улыбался на камеры. А вскоре был арестован. Более года он провел под следствием и был выдворен из СССР.

Открытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР по делу Матиаса Руста
© Юрий Абрамочкин, РИА Новости
Открытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР по делу Матиаса Руста

До сих пор историки и военные эксперты теряются в догадках, был ли Руст очень везучим летчиком-любителем или кто-то его подготовил к такому рискованному полету. Программа «Улика из прошлого» провела уникальный эксперимент, чтобы раскрыть самый загадочный инцидент в воздушном пространстве позднего СССР. Смотрите на сайте «Звезды».

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