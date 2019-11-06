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Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес

Лина Давыдова
Наталья Ким
08:33 06.11.2019
Осенью 1999 года боевики превратили чеченский Гудермес в крупный опорный узел. Полковник Геворк Исаханян получил команду выдвинуться к городу и блокировать его с юго-запада.
Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес
© Фото: ТРК "Звезда"

Чечня 1999 года. В ночь с 9 на 10 ноября группа боевиков попыталась прорваться из города Гудермес, но путь им преградил парашютно-десантный полк ВДВ. А уже спустя три дня - 12 ноября 1999 года - над Гудермесом был поднят российский триколор. Город взяли без единого выстрела. И произошло это во многом благодаря умелым действиям командира 234-го полка Геворка Исаханяна.

В сентябре 1999 года после вторжения боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом на территорию Дагестана началась вторая контртеррористическая операция на Северном Кавказе.

© ТРК "Звезда"
Легенды армии. Геворк Исаханян

Боевики превратили город Гудермес в крупный опорный узел. В конце октября 1999 года Исаханян получил команду выдвинуться к городу и блокировать его с юго-запада.

Во время 100-километрового марша полка от станицы Шелковской до северо-восточной окраины Гудермеса произошла трагедия: одна из боевых машин упала в арык с водой, насмерть придавив бойца, сидевшего на броне. Поводом для переживания стала и сама дорога до Гудермеса. Открытое поле, изрезанное арыками, не давало возможности добраться полковой группе в тысячу человек до цели незаметно для противника.

Накануне основного марша Исаханян лично вышел в разведку. Он воевал здесь во время первой чеченской кампании и ориентировался в этих местах без карт.

Глубокой ночью Геворк Исаханян приказал своему подразделению выдвигаться, не включая на машинах передние фары. После гибели рядового командир шел впереди, указывая дорогу своему полку.

«Машина идет вслепую. Механик, водитель на второй передаче. Холостые обороты. Не было никакого шума. Все сидели в тишине», - вспомнил Герой России.

К утру колонна встретилась с основными силами и замкнула кольцо вокруг Гудермеса. Боевики заметили десантников, лишь когда те зашли им в тыл.

Полковнику Исаханяну и его подчиненным предстояла схватка с бандой, которая считалась самым боеспособным подразделением международных террористов - полком Руслана Гелаева. Бандиты были хорошо подготовлены, имели новейшее вооружение и современную экипировку.

Утром 2 ноября 1999 года полк Исаханяна стремительным броском блокировал чеченский город Гудермес вдоль южной и юго-западной границ. С противоположной стороны полукольцом встал Ставропольский полк ВДВ.

«Мы сначала блокировали, а потом для того, чтобы не было потерь среди мирного населения, должны были точечно работать и уничтожать этих бандитов», - объяснил Исаханян.

Пятого ноября командование приказало силами парашютно-десантного батальона захватить занятый противником Гудермесский телецентр.

И тогда Геворк Исаханян принял оригинальное решение - брать телецентр силами разведроты. Операция началась в 3 часа ночи. Разведчики тремя группами, используя приборы ночного видения, врывались в здания и проводили зачистку. Через два часа телецентр был взят. Оказалось, на ночь боевики разошлись по домам, а охрана в начале штурма разбежалась.

Бандиты были загнаны в угол. Вскоре разведка донесла полковнику Исаханяну, что террористы планируют прорываться через позиции его полка.

Он пытался предугадать действия противника. По окраине Гудермеса протекает река Белка, недалеко от которой простирается лесополоса. Геворк Исаханян предположил, что боевики выберут именно этот маршрут, так как оттуда было удобнее всего уходить в горы.

Командир полка определил квадраты и цели для артиллерийского огня, приказал саперам заминировать дно реки, а на берегах установить минно-взрывные заграждения. Чтобы ввести врага в заблуждение, ночью он менял дислокацию некоторых подразделений.

«Расположение батальона было такое, что не оставалось ни одного непростреливаемого участка. Невозможно было проскочить. Даже если по какой-либо случайности ты прошел первый рубеж, то на втором рубеже должен был остановиться. Но даже если ты второй прошел, то на третьем шансов пройти не было», - пояснил Исаханян.

В ночь на 10 ноября боевики, введенные в заблуждение маневрами десантников Исаханяна, пошли вброд по устью реки Белка. Они были убеждены, что на этом участке их никто не ждет. Но бандитов встретили огнем. Из-за внезапно выпавшего снега бой затянулся на четыре часа. Когда прорваться на этом участке не удалось, боевики начали отходить по другому пути. Но тут же попали в минную ловушку, устроенную Исаханяном.

«Ну тогда оркестр начал играть в полном объеме: освещение, удары артиллерией, стрельба из стрелкового оружия. Вот мы там их практически всех уничтожили. Определенная часть оттуда вышла, ну это мизер», - вспомнил Исаханян.

На поле боя десантники нашли ценные документы, оружие и боеприпасы. А в карманах убитых террористов были обнаружены схемы по минированию Гудермеса. К счастью, осуществить теракт бандиты не успели.

К вечеру следующего после боя дня территория была полностью зачищена. Осталось проверить один овраг. Спуститься в него можно было по единственной тропе. Только разведчики ринулись туда, как по рации полковник Исаханян приказал им немедленно возвращаться на базу. Позже выяснилось, что в том овраге бойцов ждали загнанные в угол 12 боевиков.

Геворк Исаханян всегда удивлял подчиненных своим почти мистическим предчувствием. Эта способность много раз спасала жизни его солдат и офицеров. В цикле «Легенды армии» Геворк Исаханян рассказывает лично, как ему удавалось предвидеть ход будущих событий и сколько человеческих жизней удалось спасти благодаря этому. Новый выпуск смотрите на сайте «Звезды».

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