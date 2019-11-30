Это бомба: как академик Курчатов разыгрывал коллег

В Росатоме рассказали, что научный руководитель проекта Игорь Курчатов любил разыгрывать своих коллег. Несколько воспоминаний были опубликованы на портале «История Росатома».

Например, однажды после сильно затянувшегося заседания он попросил своего охранника раздобыть пробок от бутылок для шампанского. Их академик расфасовал по карманам верхней одежды своих соратников.

«Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются», - объяснил он поступок.

Следующая история повествует о измерении жизни нейтрона. Научные работы проводились в лаборатории, которой в военные годы руководил Курчатов. Дело в том, что у советских испытателей время жизни частицы оказалось дольше, чем у их западных коллег.

«Очевидно, советский нейтрон крепше!» - пошутил тогда Курчатов.

Игорь Курчатов был советским академиком, трижды признан Героем Социалистического Труда. Он являлся лауреатом Ленинской и Сталинских премий СССР и научный руководитель атомного проекта СССР, одним из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.