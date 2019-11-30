Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Это бомба: как академик Курчатов разыгрывал коллег

Дарья Михалина
06:41 30.11.2019
Как отметили в госкорпорации атомной энергии, легендарный физик Игорь Курчатов не был лишен чувства юмора.
Это бомба: как академик Курчатов разыгрывал коллег
© Фото: Курчатов РИА Новости

В Росатоме рассказали, что научный руководитель проекта Игорь Курчатов любил разыгрывать своих коллег. Несколько воспоминаний были опубликованы на портале «История Росатома».

Например, однажды после сильно затянувшегося заседания он попросил своего охранника раздобыть пробок от бутылок для шампанского. Их академик расфасовал по карманам верхней одежды своих соратников.

«Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются», - объяснил он поступок.

Следующая история повествует о измерении жизни нейтрона. Научные работы проводились в лаборатории, которой в военные годы руководил Курчатов. Дело в том, что у советских испытателей время жизни частицы оказалось дольше, чем у их западных коллег.

«Очевидно, советский нейтрон крепше!» - пошутил тогда Курчатов.

Игорь Курчатов был советским академиком, трижды признан Героем Социалистического Труда. Он являлся лауреатом Ленинской и Сталинских премий СССР и научный руководитель атомного проекта СССР, одним из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата30.11.2019, 05:00
«Тигры» идут по новому маршруту: видео патрулирования военной полиции РФ в Сирии
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата30.11.2019, 02:13
Посадка «вслепую»: в аэропорту Челябинска испытали новый радиолокатор
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:31 В стране и мире
Видео
На Красной площади установили новогоднюю елку
06:57 В стране и мире
Видео
Семья с тремя детьми погибла в ДТП под Красноярском
06:41 Вопросы истории
Это бомба: как академик Курчатов разыгрывал коллег
06:40 В стране и мире
Видео
Первый фестиваль юнармейской лиги КВН прошел в Москве
06:11 В стране и мире
Видео
Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети
Видео
«Секретные материалы»: «самый страшный приказ фюрера»
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.