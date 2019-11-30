Названо место захоронения останков красноармейцев, найденных на Украине
Останки, документы и личные вещи погибших в Великой Отечественной войне солдат были переданы России украинскими поисковиками.
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Церемония прощания с военнослужащими, останки которых были переданы России всеукраинской общественной организацией «Союз "Народная память"», состоится 1 декабря.
«1 декабря 2019 года в 11.00 на Федеральном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации состоится торжественно-траурное прощание с восьмью красноармейцами РККА», - сообщает Международное поисковое объединение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Военная археология».
Украинские поисковики на русско-украинской границе передали России останки погибших солдат Рабоче-крестьянской Красной армии во время Великой Отечественной войны, найденные в 2018-2019 годах.