Украина передала России останки семи погибших в Великой Отечественной войне солдат

Украинские поисковики передали России останки погибших в годы Великой Отечественной войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в 2018-2019 годах. Председатель всеукраинской общественной организации «Союз "Народная память"» Ярослав Жилкин торжественно передал членам российской организации «Поисковое движение России» останки, документы и личные вещи военнослужащих.

Передача состоялась на русско-украинской границе на пропуске «Нехотеевка» в Белгородской области 30 ноября, передает РИА Новости.

В ходе поисковых военно-исторических экспедиций в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях были эксгумированы семь военнослужащих Красной армии: Воронкин Кирилл Петрович, 1918 года рождения; Шишканов Василий Иванович, 1918 года рождения; Шевченко Павел Петрович, 1914 года рождения; Фомичев Матвей Кузьмич, 1920 года рождения; Задонский Тимофей Андреевич, вероятно, 1911 года рождения; Истамулов Жабар Истамулович, 1920 года рождения; Гладков Вячеслав Ефимович, 1902 года рождения.

«Поисковое движение России» установило родственников пяти военнослужащих. Останки бойцов Красной армии будут переданы им на Федеральном мемориальном кладбище Министерства обороны «Поисковое движение России» для захоронения на малой родине.

«Всего наши передали за этот период времени 40 человек на Украину, а также со стороны Украины переданы порядка 160 человек», - цитирует издание советника по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников отечества Антона Торгашева.

По словам руководителя белгородского регионального отделения «Поискового движения России» Ивана Андреева, такая передача через головные организации прошла на государственном уровне впервые. Ранее передача осуществлялась местными поисковыми организациями.