«В СССР секса не было». Но и это еще не все

Каждый второй брак в России обречен на развод. Такова печальная статистика семейных отношений. Молодые люди меняют традиционный формат семьи, предпочитая гражданский брак, который можно безболезненно разорвать в любой момент. По данным социологических исследований, с 90-х годов прошлого столетия количество разводов в нашей стране выросло в полтора, а по сравнению с 60-ми - в три раза.

Советский человек имел привычку жениться или выходить замуж, потому что так было принято. Человек без штампа в паспорте был явлением редким и даже подозрительным.

Актер Владимир Новиков поставил рекорд, немыслимый для советского времени - он женился 15 раз. Даже сегодня эта цифра поражает воображение. Но это еще не все: все 15 свадеб актер сыграл с одной и той же женщиной. А виной всему стал чужой развод, отпраздновать который его однажды пригласили.

«Это был развод. Триста человек гостей! Он с новой пассией, она с новой пассией. Родители и с той, и с этой стороны. Официанты говорят: "Да у нас свадьбы такой не было никогда в самом престижном месте города Минска". Гуляли все. Это было такое веселье. Я понял, вот если у меня будет развод, он будет такой», - говорит Новиков.

© ТРК "Звезда"

И как только появились семейные неурядицы, Владимир Новиков подал на развод. А дальше - по накатанной. Владимир и Елена превратились в постоянных клиентов ЗАГСа.

«Дорогие женщины в ЗАГСе нас знали как облупленных. Мы родные люди были. Потому что и для них тоже приносились и цветы, мы их поздравляли с нашей очередной или свадьбой, или разводом. И уже тогда, когда мы приходили в ЗАГС, они говорили: "Господи! Ну что на этот раз?" - "Развестись". Смотрят и говорят: "Так вы разведены!" - "Да ладно! Ну тогда зря пришли"», - вспоминает Новиков.

Поговаривали, что Новикову прощали такое «несоветское» отношение к ячейке общества только потому, что считали его любимцем самого Андропова. Только на 15-м браке Новиковы решили остановиться. И даже обвенчались. Но их история - это уникальный случай. В обычной жизни все было скромнее и строже.

Укрепление семьи началось со сталинской эпохи. 8 июня 1944 года руководство страны задало вектор на поддержку семьи и материнства. А бракоразводные процессы усложнили. Советский человек знал, что семья - это ячейка общества. И чтобы эта ячейка была полноценной, ее нужно было официально зарегистрировать.

Вплоть до конца 50-х годов свадьбы были обычной, ничем не примечательной процедурой. На регистрацию приходили в чем придется, обручальными кольцами не обменивались и отмечали скромно, в узком кругу гостей. В 60-е годы XX века появилась советская свадебная индустрия, превратившая скромную довоенную церемонию в пышный праздник.

В 1958 году в Ленинграде был открыт первый в Союзе Дворец бракосочетаний. В 60-е годы посещение ленинградского Дворца бракосочетаний с непосредственным «участием» в церемонии даже входило в программу пребывания финских туристов в Северной столице. Свой Дворец появился и в Москве. Теперь торжественная обстановка подчеркивала важность события. И даже студенты, которые не могли себе позволить пышное торжество, приезжая в ЗАГС, все равно чувствовали - этот день для них особенный.

© ТРК "Звезда"

3 ноября 1963 года в московском Дворце бракосочетания №1 состоялась церемония вступления в брак знаменитых советских космонавтов - Валентины Терешковой и Андриана Николаева. Невеста - в пышном белом платье, в фате и с букетом хризантем. Жених - в черном костюме и белой рубашке. Особая торжественность церемонии, богатый праздничный ужин во Дворце приемов правительства, личное поздравление генсека Никиты Хрущева - свадьба первой «космической» пары стала знаменательным событием для всей страны. Свадьба Терешковой и Николаева была, по сути, публичной презентацией новых советских обрядов. Церемонию транслировали по телевизору, фотографии молодых напечатали практически во всех газетах. Так власти стремились укрепить в сознании советских людей новые брачные традиции.

Отмечать праздники на широкую ногу наши люди любили всегда. Но советский человек должен был научиться праздновать по новым советским правилам - не менее сложным, чем церковные ритуалы. В феврале 1964 года вышло постановление Совмина о «внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов». В нем были сформулированы общие правила - как подготовиться к свадьбе и как жениться. Особая роль в свадебной церемонии отводилась регистраторам в ЗАГСе. Специальный фасон платьев, прическа, каблуки и выверенная до последней буквы речь, которую каждый регистратор обязан был знать наизусть.

Еще одно советское нововведение - обязательное участие в церемонии двух свидетелей. Вскоре у них появились и традиционные красные ленты через плечо. Машины свадебного кортежа тоже стали украшать цветными лентами, а на капот - закреплять куклу.

Вообще в советских свадебных обрядах странным образом переплелись странные народные обычаи церковные ритуалы и коммунистическая идеология.

© ТРК "Звезда"

Советский свадебный ритуал вставал на поток. Для помощи в организации свадебных торжеств в условиях дефицита, были созданы салоны для новобрачных. Появилась реклама свадебного сервиса.

В Советском Союзе парам, решившим вступить в брак, выдавались приглашения. Только эти документы давали возможность женихам и невестам купить в салоне для новобрачных приличный костюм, платье и обувь, которых не достать в свободной продаже. Кроме того, по этому приглашению можно было еще приобрести комплект постельного белья: две простыни, две наволочки, пару двуспальных пододеяльников, а также одну скатерть и четыре полотенца. Были случаи, когда ради такого приглашения люди подавали заявление, а потом говорили, что вдруг раздумали жениться: характерами, видите ли, не сошлись.

Советский человек знал, что женитьба - дело серьезное, но чем раньше ты заведешь семью, тем лучше. В 60-70-е годы появилось такое явление, как студенческие свадьбы. Общежития при вузах создавали благодатную почву для взращивания новых ячеек общества.

«В 68-м году я приехал в школу-студию художественного театра. Дали адрес общежития. Я захожу, а там сидят уже два молодых человека. Вдруг открывается дверь и заходит очаровательная девушка и говорит: «"Ой, а я должна здесь жить". А я ей говорю: "Ну и давайте жить вместе". Что в общем-то эти слова оказались пророческими - уже 45-й год, по-моему, живем с ней вместе», - рассказывает Народный артист РФ, телеведущий Борис Щербаков.

Чтобы разнообразить свадьбы, молодежь вводила свои обычаи. Например, чтобы уберечь невесту от семейных неурядиц, жених должен был внести ее в дом на руках. Студенческие свадьбы не отличались роскошью, зато всегда были веселыми. А вот медовый месяц, в большинстве случаев, укладывался в три выходных дня, которые давали молодоженам. И только редким счастливчикам удавалось отправиться в свадебное путешествие.

© ТРК "Звезда"

Впрочем, не все браки в Советском Союзе заключались по любви. Жениться или развестись фиктивно - например, ради московской прописки или покупки квартиры - было вполне распространенным явлением.

Актриса, телеведущая и просто тетя Таня из программы «Спокойной ночи, малыши» едва не погубила собственную карьеру отказом выйти замуж без любви. Выпускницу ГИТИСа Татьяну Веденееву распределили на работу в театр имени Маяковского. А там в первую очередь поинтересовались не актерскими данными, а паспортными. И поставили условие - сначала московская прописка, потом - роль. Жениха у Татьяны не было, оставался один вариант - фиктивный брак с москвичом.

«Некоторые так и делали. Но я была настолько юная и хорошо воспитанная девочка, я была воспитана в духе, что замуж надо выходить по любви, уж первый раз точно. И я даже не представляла, как это можно заключить фиктивный брак и главное с кем? И где его взять, этого фиктивного мужа? Что, повесить объявление и ходить по улице "Ищу фиктивного мужа?"» - шутит Веденеева.

Москвичкой Татьяна тогда так и не стала. И роли не дождалась. Зато стала телеведущей.

© ТРК "Звезда"

К концу своего существования в 1991 году Совести Союз занимал первое месту по количеству жителей - 290 миллионов человек - и все благодаря высокому уровню рождаемости. Советский человек знал, что полноценная семья без детей бывает. Но он был очень занят - занимался строительством социализма. Воспитание подрастающего поколения ложилось на плечи государства. За детьми присматривали детские сады, школы, летние пионерлагеря, дома пионеров и множество других учреждений.

В 1941 году был введен налог на бездетность. Бездетные мужчины и бездетные замужние женщины должны были отчислять 6% зарплаты государству. В 44-м году учреждается почетное звание «Мать-героиня». Вместе со званием и орденом многодетные женщины получают социальные льготы. И могут заниматься исключительно воспитанием детей. Отказаться от работы и превратиться в домохозяек могли позволить себе не все матери. Поэтому с детьми больше возились бабушки и дедушки. А иногда и соседи.

В советское время ясли принимали детей с трех месяцев, а кормящим мамам предоставлялись дополнительные перерывы для кормления во время работы. Декретный отпуск до 50-х годов составлял 70 дней после рождения ребенка. В 60-е годы отпуск продлили до одного года, а в начале 80-х - до полутора лет.

В советское время на стражу семейного счастья вставала вся мощь государственной машины: партия, закон, общественность. Казалось, что всем и каждому было дело до того, что у тебя происходит на кухне и даже в спальне. О пошатнувшейся семейной идиллии общественность узнавала очень быстро. Парткомы и месткомы всеми силами пытались вернуть неблаговерных в семью. А развод считался всеобщим провалом. Судьям давалась жесткая установка - не удовлетворять «безответственные» заявления о разводе и всеми правдами и неправдами пытаться добиться примирения сторон. А для крупных номенклатурных чиновников развод означал конец карьеры. Разведенных могли не выпустить за границу или не назначить на высокую должность. Но это все не касалось богемы. У актеров, художников и музыкантов отношение к семейной жизни было проще.

10 декабря 1965 года был принят указ который существенно упростил расторжение браков и число разводов стало постепенно расти. В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали один из первых советско-американских телемостов. В прямом эфире, администратор гостиницы «Ленинград» Людмила Иванова произнесла исторические слова: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» Эта крылатая фраза стала едва ли не главным мемом эпохи.

© ТРК "Звезда"

На самом деле, «облико морале» контролировали государство и общественность. Распущенность нравов осуждалась единодушно. О том, что такое «аморально», в то время знали даже дети. А образцом для подражания с точки зрения нравственности должны были стать те, кто у всех на виду. Например, работники телевидения. Требования к тем, кто ежедневно появлялся на телеэкранах, практически приравнивались к тем, что предъявляли партийным боссам. И развод тоже гарантировал крах карьеры.

Подозрительно в советском обществе относились и к матерям-одиночкам, родившим детей без мужа. В графе «отец» ставили прочерк, и никаких алиментов и льгот им не полагалось. Однако и мужей, забывавших о детях после развода, государство не жаловало, и укрыться от алиментов в советское время было практически невозможно.

Чего не скажешь о современной действительности. Бывшие мужья скрывают свои доходы, чтобы не платить лишние алименты. Процент разводов стремительно растет. Да и разбежаться на все четыре стороны проще простого. Даже нет необходимости идти в суд. Достаточно иметь под рукой доступ в интернет, чтобы отправить документы в суд онлайн.

Как ни парадоксально, чем выше благосостояние населения, тем меньше заключается браков и больше смей распадаются. Взрослые предпочитают пожить для себя. И рождаемость тоже падает. Только в трудное время семейные узы всегда становятся крепче. Так устроено общество.