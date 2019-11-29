В Нижнем Тагиле нашли скрытые подземные ходы

Во время строительства сквера советских скульптур в Нижнем Тагиле рабочие обнаружили заброшенные подземные помещения, которые оказались остатками подворья купца Аксенова, жившего еще в первой половине XIX столетия, сообщила замдиректора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея изобразительных искусств Надежда Гундырева.

«Во время ремонтных работ грунт обвалился и стал виден вход под землю. Это оказались бывшие склады тагильского купца Аксенова», - цитирует ИА «Все новости» замдиректора.

На данный момент специалисты начинают техническое обследование помещений, чтобы после реставрации можно было организовывать в подземелье экскурсии.