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Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне

Андрей Аркадьев
16:44 29.11.2019
Российский лидер напомнил о причинах начала войны и о тех, кто подталкивал гитлеровские войска на Восток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне и не забывать о тех, кто помогал нацистам в те годы.

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток», - сказал Путин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Глава государства подчеркнул, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников в Европе, Азии и освобождении мира от фашистских захватчиков.

Путин призвал общественников принять активное участие в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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