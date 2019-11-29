Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне и не забывать о тех, кто помогал нацистам в те годы.

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток», - сказал Путин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Глава государства подчеркнул, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников в Европе, Азии и освобождении мира от фашистских захватчиков.

Путин призвал общественников принять активное участие в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.