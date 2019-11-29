В испанской пещере обнаружены 5000-летние рисунки человекоподобных существ

В Испании историк Агустин Паломо случайно нашел в пещере рядом с городом Альбукерке наскальные рисунки возрастом почти 5000 лет, изображающие стрелы и человекоподобных существ.

Отчет об исследовании будет опубликован в Journal of Extremeno Studies, а коротко о нем сообщается в издании Efe.

Посмотреть древнейшие рисунки можно тут.

Исследователь сделал открытие случайно: по словам Паломо, в горы он отправился в поисках древних дольменов. Он решил провести обследование одной из попавшихся на пути пещер.

Она находится в горном районе Сан-Хуан, недалеко от города Альбукерке в провинции Бадахос. В результате он нашел коллекцию наскальной живописи, которая создана почти 5000 лет назад.

Большинство изображений представляют собой разные символы, среди них - стрелы разной конфигурации. Также коллекция содержит изображения «человекоподобных существ» - как охарактеризовал их сам исследователь.

Рисунки имеют небольшие размеры. Их средняя длина - около 10 сантиметров. Примечательно, что Паломо нашел их еще год назад, историк решил их изучить и описать самостоятельно.

Отмечается, что в этом же регионе были найдены и другие известные коллекции наскальных рисунков. Самые знаменитые из них находятся в пещерах Мальтравьесо, где в 1990-х годах был обнаружен 71 отпечаток рук, сообщает «Российская газета».