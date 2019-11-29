В Варшаве перезахоронили останки пленных красноармейцев

На воинском мемориале в Варшаве захоронили останки 14 красноармейцев, которые погибли в немецком плену в 1942 году. Их обнаружили эксперты польского института национальной памяти в ходе работ на кладбище военнопленных рядом с городом Новы-Двур-Мазовецкий.

Там хоронили бойцов, замученных в лагере Шталаг- I-B. Известно, что опознанные воины попали в плен летом 1941 года, все они были уроженцами разных областей Советского Союза.

В кратчайшие сроки «Поисковое движение России» смогло найти родственников восьмерых из них. Правнучатый племянник красноармейца Никиты Яцкова смог приехать на церемонию. Активисты продолжат работу по увековечиванию памяти павших защитников Отечества.