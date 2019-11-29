Диктор №1: кто на самом деле первым сообщил о полете Гагарина

У всех дикторов центрального телевидения были свои поклонники. Именно они выясняли между собой - кто из телеведущих лучший на советском экране. Одни называли диктором №1 в СССР Игоря Кириллова, другие - Балашова, ведь оба вели главную информационную программу и делали важнейшие объявления. До сих пор непонятно, кто же из них первым с экрана сообщил о полете Гагарина.

«Первым читал, конечно, Юрий Борисович Левитан на радио. Мы как всегда, тогда телевидение отставало от радио, поэтому я не помню, но, может быть, он, может быть, я. Но это никакого значения не имеет. Потому что это было событие номер один в нашей стране, понимаете?» - объясняет народный артист СССР Игорь Кириллов.

Конкуренция между двумя дикторами была скорее надуманной зрителями. Они всегда с уважением относились друг к другу и к общему делу.

Кумиру нескольких поколений телезрителей Виктору Балашову посвящен новый выпуск программы «Легенды телевидения». Смотрите на «Звезде».