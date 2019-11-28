«Секретные материалы»: «самый страшный приказ фюрера»

В первых числах мая 1945 года, когда русские заняли Берлин и пушки войны смолкли, в столице Германии начались аресты. Накануне стало известно, что скрывавшийся в бункере Гитлер покончил собой. И теперь советские военные разыскивали многочисленных сотрудников рейхканцелярии и фюрербункера. Те пытались выбраться из города маленькими группами, но их вычисляли по дорогому сукну и покрою мундиров. За несколько дней в руки разведки попали личный пилот Ганс Баур, начальник охраны Иоганн Раттенхубер, а также личный слуга Гитлера Хайнц Линге и личный адъютант Отто Гюнше. В общей сложности было арестовано около 150 человек. Всех доставили в Москву. Отто Гюнше и Хайнц Линге станут для советских спецслужб самыми ценными свидетелями в делах о Гитлере.

Линге был последним, кто видел Гитлера живым. Это было 30 апреля 1945 года около 16 часов. Гитлер находится в двухэтажном бункере на глубине 8 метров под двором имперской канцелярии. Вместе с ним были Ева Браун, Геббельс с семьей, начальник генерального штаба Кребс, секретари, адъютанты, охранники. Все в бункере знали, что Гитлер решил покончить жизнь самоубийством. А после этого его труп надлежало сжечь. «Иначе со мной могут поступить как с Муссолини, его они повесили всем напоказ», - говорил Гитлер.

«Он просто боялся, что его схватят. Если он там убежит вдруг случайно. Его осудят. И он предстанет перед всем миром, где вынужден будет отвечать на вопросы. И вопрос, почему ты развязал войну, почему ты так ненавидел евреев, славян. Почему ты убивал столько людей. Он, наверное, когда себе это представлял, для него это было невозможно. И он как трус решил покончить жизнь самоубийством», - считает доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Из всех возможных вариантов самоубийства Гитлер выбрал отравление. За несколько дней до этого он раздал всем сотрудникам коробочки с ампулами цианистого калия и сказал, что, кто не хочет сдаваться в плен к русским, может последовать его примеру. Но 29 апреля у Гитлера возникли сомнения насчет действия яда, и его опробовали на собаке.

Наступило 30 апреля. После обеда Гитлер попрощался с лицами из своего ближайшего окружения и, пожав им руки, вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты, откуда позже раздался выстрел. Вскоре туда вошли Хайнц Линге и Отто Гюнше. Мертвый Гитлер сидел на диване, на виске у него расплывалось кровавое пятно. Рядом лежала Ева Браун. На протяжении многих лет историки спорят, как умер Гитлер. От цианистого калия или от выстрела в голову. И кто этот выстрел произвел.

«В частности, по показаниям Раттенхубера, у него в этот день был выходной, но он встретил Линге, и тот ему сказал: "Я выполнил самый страшный приказ фюрера". По словам Раттенхубера, Гитлер все-таки выпил цианистый калий, а уже Линге произвел контрольный выстрел, - говорит кандидат философских наук, историк спецслужб Владимир Макаров.

Однако Линге ни на допросах, ни позже в своих воспоминаниях не поддерживал ни одну из этих версий.

Полный выпуск программы «Секретные материалы» «Мой босс - Гитлер. Записки личного слуги» смотрите на «Звезде».