«Я не такой, как Бисмарк»: зачем Гитлер придумал свое приветствие

Адольф Гитлер обладал хорошими ораторскими способностями и какой-то личной харизмой. Так считает историк спецслужб Олег Матвеев. Но самым главным были цели, которые он провозгласил.

«А цели были связанные с возрождением Германии, после того унижения, которое произошло в 18-м году после окончания Первой мировой войны», - объясняет Матвеев.

Но сам Гитлер считал, что лидер должен увлекать массы за собой, как актер. И здесь имеют значение и одежда, и мимика, и жесты.

«Мне предсказывали, что моя власть продлится только месяцы. Но они будут удивлены, я не такой канцлер, как Бисмарк. Я - фюрер. Какими свойствами должен обладать фюрер? Прежде всего, именем у всех на устах. Именно поэтому я ввел приветствие "Хайль Гитлер". Фюрер должен находиться в поле зрения масс. На меня направлены киноаппараты, толпа следит за каждым моим шагом», - так вспоминал слова Гитлера, произнесенные в 1933 году, личный слуга фюрера Хайнц Линге.

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