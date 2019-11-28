Воин в полный рост: 25-метровый памятник советскому солдату устанавливают подо Ржевом

На площадке подо Ржевом, на месте кровопролитных боев Великой Отечественной войны, устанавливают мемориал в память о всех советских солдатах, погибших в Ржевской битве.

Двадцатипятиметровую скульптуру бойца сначала вылепили из глины, затем разделили на сотни частей и отливали по отдельности, а теперь собирают воедино. Выглядеть мемориал будет так: на холме установлена фигура солдата, героя подхватывают и поднимают к облакам журавли.

Масштабный монумент в Тверской области откроют в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Проект по строительству Ржевского мемориала советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Памятник создается на народные пожертвования.