В Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет

В Якутии обнаружена мумия щенка, возраст которой составляет 18 тысяч лет.

Ее передали на исследование, однако тест ДНК не смог показать, является ли существо одной из первых собак или волчонком.

© Sergey Fedorov, siberiantimes.com

Ученые назвали его Догор, что в переводе с якутского означает «друг».

Известно, что щенок погиб в возрасте около двух месяцев. У находки идеально сохранились нос, мех и зубы, пишет Siberian Times. Настолько хорошо животное сохранилось благодаря погодным условиям в Якутии.