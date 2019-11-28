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В Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет

Дарья Михалина
12:30 28.11.2019
У щенка сохранился полный набор зубов благодаря холоду.
В Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет
© Фото: Sergey Fedorov, siberiantimes.com

В Якутии обнаружена мумия щенка, возраст которой составляет 18 тысяч лет.

Ее передали на исследование, однако тест ДНК не смог показать, является ли существо одной из первых собак или волчонком.

© Sergey Fedorov, siberiantimes.com

Ученые назвали его Догор, что в переводе с якутского означает «друг».

Известно, что щенок погиб в возрасте около двух месяцев. У находки идеально сохранились нос, мех и зубы, пишет Siberian Times. Настолько хорошо животное сохранилось благодаря погодным условиям в Якутии.

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