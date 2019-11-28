В Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет
У щенка сохранился полный набор зубов благодаря холоду.
© Фото: Sergey Fedorov, siberiantimes.com
В Якутии обнаружена мумия щенка, возраст которой составляет 18 тысяч лет.
Ее передали на исследование, однако тест ДНК не смог показать, является ли существо одной из первых собак или волчонком.
Ученые назвали его Догор, что в переводе с якутского означает «друг».
Известно, что щенок погиб в возрасте около двух месяцев. У находки идеально сохранились нос, мех и зубы, пишет Siberian Times. Настолько хорошо животное сохранилось благодаря погодным условиям в Якутии.