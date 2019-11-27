Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35

Уникальную находку с фронта случайно обнаружили реставраторы. Письмо, которому примерно 70 лет, нашли в танке Т-35 в ящике прибора дымопуска.

Спрятанное под броней и покрытое пылью оно прекрасно сохранилось. Различим не только текст письма, но и адрес - отправлено в Алма-Атинский район Казахстана - и получатель. Солдат писал с фронта маме.

«Здравствуй, дорогая мамочка. Мамочка, напиши мне, пожалуйста, получила ли ты деньги, 1900 рублей, которые я отправлял тебе с фронта?» - зачитывает строчки реставратор Александр Бронников.

Письмо было отправлено из танкового училища офицеров в Самаре. О самом бойце ничего не известно: кем он был, вернулся ли с войны - ответы на вопросы ищут в архивах.

«Нам не известно имя автора письма - нам известно имя его матери. Анна Молькова или Молькович. Мы ищем бойца с созвучной или похожей фамилией, который учился в этом танковом училище в годы войны. Либо был кандидатом в курсанты», - рассказала «Звезде» Антонина Агеева, член архивной группы поискового объединения «Тризна».

Реставраторы решили передать письмо в музей парка «Патриот». Оно станет частью экспозиции к 75-летию Победы.

Танк Т-35, предшественник Т-34, почти не участвовал в Великой Отечественной войне. В боях он оказался слабо защищенным, громоздким и неповоротливым и сложным в управлении.

«Для поворота, либо торможения усилия на руку водителя были около 15 килограммов. Если зажимаете оба, для торможения - это уже 30 килограммов», - рассказывает Бронников.

Это единственный в мире серийно выпущенный танк с пятью башнями. Его экипаж составлял 10 человек. Из вооружения - основное 76- миллиметровое орудие, два зеркально расположенные 45-миллиметровые пушки и два пулемета.