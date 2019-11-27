Скандал на костях: кто стоит за заменой Власовым памятника Коневу в Чехии

Международный скандал, который спровоцировали районные власти Праги, набирает обороты. Вместо монумента маршалу-освободителю Ивану Коневу там решили установить памятник предателю Власову и его приспешникам. В Москве предупредили, что, помимо откровенного кощунства, это будет нарушением Международной конвенции о преступлениях против человечества, виновными в которых признали боевиков так называемой освободительной армии Власова.

С ножом в руках, стоя над картами военных действий, староста района Прага-Ржепорые Павел Новотны хочет переписать, как ему кажется, всю неправду о Второй мировой. В прошлом пиарщик и журналист желтой прессы, он показывает место, где планирует к 75-летию освобождения города установить памятник власовцам - соратникам коллаборациониста и предателя.

«Вы меня не поймете, что вас с детства учат неправильно. В зависимости от того, кто у власти, вы переписываете свою же собственную историю. Район Прага-Ржепорые освободили власовцы, которые здесь сражались с нацистами уже после того, как с ними сотрудничали», - рассказал Павел Новотны.

Также он известен как ярый сторонник идеи переноса памятника маршалу Коневу в соседнем районе Прага-6. Если до сих пор борьбу с освободителем Праги там объясняли исключительно усталостью полиции от нападений вандалов, то теперь, не стесняясь, декларируют профашистские взгляды.

«Памятник Власову - он не должен быть. Могут быть захоронения, где погибли и власовцы, и где погибли фашисты, но памятники устанавливать фашистам, которые поработили Европу и создали хаос и ужас для всего мира, я считаю просто кощунством», - рассказал координатор международной ассоциации «Генералы мира за мир» в Чешской Республике Зденек Драгоун.

Примечательно, что все это происходит вопреки официальной позиции властей. Президент Чехии Милош Земан выступал резко против переноса памятника Коневу, прямо называл это позором. Его позицию поддержали и многие граждане. Один из них даже приковал себя цепями, чтобы не допустить демонтажа монумента.

«Андрей Власов - это, пожалуй, одна из самых одиозных фигур Великой Отечественной. Генерал, карьера которого шла в гору, участник битвы за Москву - в 42-м сдался немцам без единого выстрела. Возглавил так называемую Русскую освободительную армию. В 46-м был признан виновным в измене и повешен», - рассказала внучка маршала Елена Конева.

Действия Власова были осуждены на трибунале в Нюрнберге, это зафиксировала Генассамблея ООН, к резолюции которой присоединилась и на тот момент Чехословакия.

Установка памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые стала бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

Остается надеяться, что на защиту истории встанут сами жители Чехии, у которых образ предателя и пособника нацистов Власова вызывает однозначную отрицательную оценку.