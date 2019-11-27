Легкая кавалерия: как разведчики обеспечили безопасность Тегеранской конференции

43 года чета Гоар и Геворка Вартанян работала в разведке нашей страны. Одной из первых миссий группы, в которую они входили, стало предотвращение покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в ходе Тегеранской конференции 1943 года.

На тот момент Гоар было 16 лет. Группу, в которую она входила уже полгода, создал ее будущий муж, 19-летний Геворк. Он был самым старшим среди молодых разведчиков. Группа называлась легкая кавалерия, в ней было семь человек 17-18 лет.

«Официально задокументировано, что они своей группой обнаружили около 400 агентов и шпионов. Это огромное количество. И это уже настоящий подвиг. Жили они в сложных условиях. Это был Тегеран, была война. Пусть туда вошли советские войска, пусть рядом были англичане, работа была очень тяжелая», - рассказал «Звезде» заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Было известно, что будет сброшен немецкий десант, который будет работать против группы советской разведки, охраняющей «большую тройку». Легкой кавалерии удалось засечь присутствие какого-то человека в Тегеране. Годы спустя оказалось, что это был главный диверсант Третьего рейха Отто Скорцени. Он приезжал, искал локации, куда можно заселить диверсантов.

«И нашлось местечко такое недалеко от города Кум. Кум - это город-святыня. В Куме, по-моему, даже больше мечетей, чем людей, живущих там. И с севера немецкие диверсанты добирались до Тегерана ночами на верблюдах», - сообщил Долгополов.

По его словам, Гоар рассказывала, что их группа стояла днем и ночью на тех улицах, где диверсанты могли бы появиться. И однажды легкая кавалерия засекла появление странной группы людей, которая очень тихо заселилась и влезла по лестнице на какой-то чердак. Информацию они передали своему резиденту, который - знаменитый в будущем разведчик Агаянц.

Долгополов отметил, что Гоар вошла в контакт с нелегальной разведкой очень естественно. А по словам ее мужа Геворка, стала еще и лучшей радисткой в советской нелегальной разведке.

«В парах-нелегалах всегда женщина гораздо более бдительная, более дисциплинированная, более настороженная, чем ее командир. Дело в том, что Гоар была как бы второй в паре, но она была первой радисткой, она была очень талантливым человеком, который изучал языки мгновенно», - добавил собеседник «Звезды» в студии «Открытого эфира».

Напомним, 25 ноября стало известно, что Гоар Левоновна Вартанян скончалась на 94-м году жизни в московском госпитале. Ее муж, Геворк Андреевич Вартанян, ушел из жизни в 2012 году.