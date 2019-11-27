Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Легкая кавалерия: как разведчики обеспечили безопасность Тегеранской конференции

Татьяна Полуказакова
18:12 27.11.2019
Группе семи человек под руководством Геворка Вартаняна удалось обнаружить немецких диверсантов, которые должны были работать против советских разведчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress

43 года чета Гоар и Геворка Вартанян работала в разведке нашей страны. Одной из первых миссий группы, в которую они входили, стало предотвращение покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в ходе Тегеранской конференции 1943 года.

На тот момент Гоар было 16 лет. Группу, в которую она входила уже полгода, создал ее будущий муж, 19-летний Геворк. Он был самым старшим среди молодых разведчиков. Группа называлась легкая кавалерия, в ней было семь человек 17-18 лет.

«Официально задокументировано, что они своей группой обнаружили около 400 агентов и шпионов. Это огромное количество. И это уже настоящий подвиг. Жили они в сложных условиях. Это был Тегеран, была война. Пусть туда вошли советские войска, пусть рядом были англичане, работа была очень тяжелая», - рассказал «Звезде» заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Было известно, что будет сброшен немецкий десант, который будет работать против группы советской разведки, охраняющей «большую тройку». Легкой кавалерии удалось засечь присутствие какого-то человека в Тегеране. Годы спустя оказалось, что это был главный диверсант Третьего рейха Отто Скорцени. Он приезжал, искал локации, куда можно заселить диверсантов.

«И нашлось местечко такое недалеко от города Кум. Кум - это город-святыня. В Куме, по-моему, даже больше мечетей, чем людей, живущих там. И с севера немецкие диверсанты добирались до Тегерана ночами на верблюдах», - сообщил Долгополов.

По его словам, Гоар рассказывала, что их группа стояла днем и ночью на тех улицах, где диверсанты могли бы появиться. И однажды легкая кавалерия засекла появление странной группы людей, которая очень тихо заселилась и влезла по лестнице на какой-то чердак. Информацию они передали своему резиденту, который - знаменитый в будущем разведчик Агаянц.

Долгополов отметил, что Гоар вошла в контакт с нелегальной разведкой очень естественно. А по словам ее мужа Геворка, стала еще и лучшей радисткой в советской нелегальной разведке.

«В парах-нелегалах всегда женщина гораздо более бдительная, более дисциплинированная, более настороженная, чем ее командир. Дело в том, что Гоар была как бы второй в паре, но она была первой радисткой, она была очень талантливым человеком, который изучал языки мгновенно», - добавил собеседник «Звезды» в студии «Открытого эфира».

Напомним, 25 ноября стало известно, что Гоар Левоновна Вартанян скончалась на 94-м году жизни в московском госпитале. Ее муж, Геворк Андреевич Вартанян, ушел из жизни в 2012 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2019, 05:18
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Дата27.11.2019, 09:05
Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске
Дата27.11.2019, 13:00
В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 18:14
Путин принял участие в закладке корабля ледового класса «Николай Зубов»
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:25 ОПК
Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства
18:58 В стране и мире
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
18:56 Вопросы истории
Видео
Скандал на костях: кто стоит за заменой Власовым памятника Коневу в Чехии
18:40 В стране и мире
Дерипаска не получал уведомлений об отзыве «золотого паспорта» на Кипре
18:15 Армия
Видео
Настоятель Главного храма ВС РФ освятил кресты большого и малых куполов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова
Кремль заявил о цейтноте в работе с Украиной по газу
Подписан указ об отмене детского пособия в 50 рублей
В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте
«Заложница ситуации»: Ротару переживает из-за травли в СМИ
В WhatsApp появится новая функция
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.