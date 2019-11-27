К 75-летию Победы для ветеранов СНГ отчеканят памятные медали

Фронтовики и труженики тыла из стран СНГ получат памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

«Надеюсь, что мы все вместе 9 мая следующего года в Москве на параде с участием зарубежных гостей, включая многих глав государств, достойно вспомним о том, какой вклад внесли все ветераны на фронте и в тылу», - приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

День Победы отмечается 9 Мая. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 21 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные жители.