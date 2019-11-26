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«Мир, где все изменилось»: зачем сын Сталина рвался в китайское посольство

Дмитрий Журавлев
09:33 26.11.2019
Мао Цзэдун с небольшим уважением относился к Берии, Маленкову и Хрущеву. Он считал себя наследником Сталина, а не эту троицу
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Политическая ситуация после похорон Сталина могла бы измениться, если бы его сын Василий смог пообщаться с иностранными корреспондентами. При этом не имеет значения, причастны ли к смерти вождя Берия, Маленков и Хрущев. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Если бы Василий об этом заявил, а заявил бы он об этом иностранным корреспондентам. Он же рвался в китайское посольство, во вторую по мощности социалистическую страну. Мао Цзэдун, прямо скажем, с небольшим уважением относился к этой троице. И он бы с радостью использовал данные Василия против них. Он считал себя наследником Сталина, а не их. И здесь начиналась большая политика», - считает собеседник «Звезды».

По его мнению, Василий верил в то, что он говорил. При этом выступал он как человек, а влияние мог оказать как политическая сила.

«Самая страшная трагедия Василия в том, что это человек, который был богом. Если Сталин мог только умереть богом, он не мог им перестать быть, то Василий перестал им быть. Это страшная трагедия не в смысле честолюбия, званий, орденов, больших и маленьких квартир. Дело в том, что он существовал в мире, в котором все изменилось», - говорит Журавлев.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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