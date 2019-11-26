Землю с могилы пилота «Нормандии-Неман» доставят в Главный храм ВС РФ

Горсть земли с могилы Героя Советского Союза Марселя Лефевра отправят в Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Останки французского летчика из легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» покоятся в коммуне Лез-Андели в Нормандии.

Главный храм Российской армии откроют в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На территории храмового комплекса закладывается аллея с землей, взятой с мест захоронения героев, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками. Символический сбор земли проходил в присутствии представителей посольства РФ и ассоциации ветеранов Франции.

В годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии сражались многие иностранные военные формирования. Французский истребительный авиационный полк «Нормандия-Неман» базировался на Тульской земле и прошел путь от Курской дуги до Кенигсберга.

За период пребывания на советско-германском фронте полк «Нормандия-Неман» совершил более пяти тысяч боевых вылетов, провел свыше 800 воздушных боев. Французские летчики сбили около 300 фашистских самолетов, уничтожили значительное количество боевой техники противника. Четверо асов «Нормандии», в числе которых Марсель Лефевр, удостоены звания героев Советского Союза.