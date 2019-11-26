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Удар по единству страны: какой трагедией обернулся церковный раскол XVII века

Татьяна Полуказакова
15:04 26.11.2019
Общество к церковным реформам Никона в то время оказалось не подготовлено. Число старообрядцев насчитывало сотни тысяч. К тому же, они имели поддержку в образованных частях общества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

В середине XVII века патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича начал проводить церковную реформу. Проводилась правка религиозных книг, менялись обряды православного богослужения. Часть духовенства сопротивлялась реформам, почти половина населения тоже не хотела их принимать. В государстве начался раскол. Историк и заслуженный работник культуры России Сергей Заграевский объяснил, зачем Никону понадобилась церковная реформа.

«За Никоном стоял царь Алексей Михайлович. А ему церковная реформа как минимум по двум причинам понадобилась. Первая - геополитическая. Россия во второй половине XVII века, пройдя Смутное время, резко усилилась. В Европе внешним врагам стало, в общем, не до нее, поскольку 30-летняя война, страшное время, чума. Вся Европа лежала в руинах. Россия счастливо избежала этой ситуации, и это процветание было просто невообразимым. Конечно, начались внутренние проблемы: Стенька Разин, медный бунт, соляной бунт и Никоновская реформа в том числе», - говорит он.

По словам историка, переводя на современный язык, царь придерживался глобалистского подхода. Это было вызвано включением в состав России Украины, появлением новых церковных веяний, ослаблением Турции и началом российской экспансии на юг.

«Соответственно, Алексей Михайлович решил: а не сделать ли нам глобальное православие», - считает собеседник «Звезды».

Заграевский уверен, что раскольники оказались такими сильными, потому что общество к никонианским, а фактически, царским реформам оказалось не подготовлено. К тому же это вступление России в глобальную мировую политику вызвало резкое неприятие у образованной, в том числе, части населения.

«Старообрядцев было страшно много, это были сотни тысяч. По разным оценкам, даже к революции 17-го года их было от 4 до 5 миллионов. Плюс - они имели колоссальную поддержку в образованных частях общества. Вспомним боярыню Морозову, протопопа Аввакума. По всей видимости, Петр именно в них видел угрозу своей абсолютистской власти, цезаропапизма», - объясняет историк.

Заграевский уверен, что у раскола больше негативного, чем позитивного наследия. По словам историка, это очень сильно ударило по единству страны.

«В стране появилось огромное количество недовольных. При том, что глобалистские тенденции, на которые были направлены реформы Никона и Алексея Михайловича, в итоге не возобладали. Это было с расчетом на Константинополь, что Униатская церковь придет. И вот это самое печальное. А раскол внесли. Борясь с расколом, цари фактически провели очень жесткое подчинение себе православной церкви», - добавил он.

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