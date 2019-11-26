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Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова

Александр Пешков
10:34 26.11.2019
Группа из шести диверсантов под командованием Николая Колосова десятки часов сдерживала отряд врага численностью более тысячи человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

12 мая 1943 года шесть военнослужащих 10-го отдельного гвардейского батальона минеров 43-й Армии Калининского фронта совершили подвиг. После подрыва немецкого базового склада боеприпасов, заготовленного для летнего наступления, минеры приняли последний бой с карателями, в котором уничтожили более 100 гитлеровцев. Попав в окружение, они использовали занятое ими выгодное положение - ночью закрепились на высоте и с рассветом умело вели бой более двух часов, отразив целую череду атак.

Минеры-диверсанты

Легендарный подрывник полковник Илья Старинов сформировал в 1942 году 5-ю отдельную инженерную бригаду специального назначения Калининского фронта и стал ее командиром. Это было первое в нашей стране соединение спецназа. В августе того же года из лучших бойцов 5-й инженерной бригады создан 10-й отдельный гвардейский батальон минеров спецназначения, которому впоследствии посвятил свою песню Булат Окуджава. Минеров группами десантировали во вражеский тыл с самолетов для разрушения коммуникаций врага.

У шести минеров и их подвига есть биограф, который десятилетиями собирает сведения по крупицам. Владимир Григорьевич Тищенко - полковник инженерных войск в отставке, руководит школьным музеем «Инженерные войска России».

Герой Советского Союза Николай Колосов
© Минобороны РФ
Герой Советского Союза Николай Колосов

В написанной им книге он повествует, что войска Калининского фронта в ходе мартовского наступления продвинулись на запад. Гитлеровское командование принимает меры, чтобы сдержать натиск. На Смоленское направление из резерва перебрасываются полнокровные соединения, идут один за другим эшелоны.                     

Чтобы узнать, какое пополнение шлют из Германии, в тыл противника забрасываются группы. Одну из групп возглавил старший лейтенант Николай Колосов. Их выбрасывают над территорией Руднянского района. Минерам удается установить связь с партизанами. Совместно с их подрывниками они начинают пускать под откос вражеские эшелоны, взрывать склады с горючим и боеприпасами. Кроме того, группа Колосова ведет разведывательную работу, ценные данные передает по рации в штаб Калининского фронта.

Советские военнослужащие, Великая Отечественная война
© ТРК "Звезда"
Советские военнослужащие, Великая Отечественная война

Среди гитлеровцев распространяется слух, что в тылу действует целая воинская часть. Немецкое командование выделяет силы для ее уничтожения.

Восьмого мая группа Колосова обнаруживает у деревни Савостье крупный склад боеприпасов. Три дня ждут удобного случая, а сама операция длится минуты. Отход группы сопровождают мощные взрывы. Молодые парни 19-20 лет от роду совершают то, что кажется невозможным - за 200 километров от линии фронта находят и взрывают армейский склад боеприпасов, отдавая себе отчет, что их будут преследовать.

Фашисты давно ведут охоту на действующий в этом районе партизанский отряд, посылая в облавы карателей. После взрыва склада боеприпасов нашими минерами фашисты решают в очередной раз повторить свои действия по обнаружению и уничтожению партизан.

Советские военнослужащие в тылу противника
© Минобороны РФ
Советские военнослужащие в тылу противника

Целый день, словно гигантский невод, тянется по лесу густая неприятельская цепь за горсткой советских солдат. В борьбе с партизанами немцы действуют педантично и рационально. Окружение стоянки начинается, как правило, под вечер, в последних лучах заходящего солнца. Штурмовые группы численностью около роты каждая подтягиваются с разных сторон. На обозначенном рубеже егеря рассыпаются в цепи, которые смыкаются друг с другом, окружая стоянку полукольцом. Все делается скрытно и быстро, в сгущающихся сумерках, пока еще можно контролировать процесс визуально. Закрепляются для подстраховки от внезапного прорыва. Наступление начинается на рассвете, когда становится возможным различить цель. Наступают с востока - со стороны восходящего солнца. На западе ожидает западня.

© Минобороны РФ
Работа военных инженеров во время ВОВ. Кинохроника

Военные специалисты отмечают грамотные, профессиональные действия группы Колосова, которая,  оказавшись в окружении, закрепляется у деревни Княжино. Вечером 11 мая шесть минеров занимают круговую оборону. Позицию для боя выбирают на высоте с круговым обзором, покрытой валунами. Минеры отрывают окопы, готовят запасную позицию, минируют подходы, устанавливают мощные фугасы.

Чудная майская ночь - с 11 на 12 мая 1943 года. Молодые, полные сил и энергии 20-летние парни знают, что попали в окружение. Не сдаваться, а мины ставить - другие варианты не обсуждаются. Позже будет подтверждено, что благодаря подвигу шести минеров, оттянувших на себя основные силы врага, не был разгромлен партизанский отряд численностью более 350 человек.

Последний бой

Вот как описал последний бой группы Колосова корреспондент фронтовой газеты «Вперед на врага» за январь 1944 года В. Соболев:

«Противник наступал цепями с трех сторон: из леса, с северо-востока и юго-востока. Подпустив немцев вплотную, гвардейцы разом ударили из автоматов, полтора десятков фашистов свалились замертво. Немцы прервали наступление. Смолкли и автоматы минеров. Затем воздух огласился криками немецких офицеров, фашисты вновь пошли в атаку. Плотный огонь минеров пришил их к земле, вторая атака была сорвана. Но немцы не прекращали натиск. Это был батальон отъявленной сволочи. Смертельный стон стоял в лагере врага: так крепко угостили их минеры. Все злее становились атаки фашистов. Минеры не сдавались. В их упорстве была победа. Уже два часа длилась схватка и два часа шесть советских автоматов разили врага. Ранен был Базылев, но продолжал стрелять. Ранен был и Мягкий.

Не одолев минеров пулеметным и ружейным огнем, немцы подтянули пушку. Над лесом появился самолет. Но Колосов перехитрил врага. Когда немцы ударили по высотке, минеров там не было. Колосов отвел товарищей на сто метров на вторую позицию, заложив около окопчиков шашки тола и мины. И как только цепи немцев, уверенных, что сбитый артиллерией противник не может сопротивляться, появились на высоте, Ефимов включил контакт. Взрыв потряс высоту. Минуту спустя атака возобновилась. С проселка, из леса и с поля шли все новые толпы немцев».

Атака советских солдат
© Минобороны РФ
Атака советских солдат

Оставшиеся в живых ребята отстреливались до последнего патрона. Последним пал Николай Колосов.

Жители Княжино похоронили шестерых героев на месте их гибели. В декабре 1943 года, когда Смоленщина была освобождена от фашистов, о подвиге узнало командование. По свежим следам была восстановлена картина боя. Командующий фронтом генерал армии И.Х. Баграмян представил их к высшей награде Родины посмертно.

До 1975 года над останками героев у деревни Княжино стоял скромный обелиск, а в год празднования 30-й годовщины Победы их перезахоронили в деревне Микулино, где двенадцатиметровый монумент из тесаного камня был открыт еще 8 мая 1945 года. Его возвело подразделение инженерных войск преемника Калининского фронта - 1-го Прибалтийского, которым командовал Баграмян и в составе которого батальон минеров воевал потом до Победы. Вокруг каменного монумента - мемориальный комплекс с барельефами шести минеров, с Вечным огнем.

Военные инженеры во время Великой Отечественной войны
© Минобороны РФ
Военные инженеры во время Великой Отечественной войны

Председатель совета ветеранов инженерных войск России Николай Георгиевич Топилин так пишет о действиях минеров в глубоком тылу группы армий «Центр», приступивших к полномасштабной подготовке операции «Цитадель» под Курском: «Примером мужества и стойкости, беззаветной храбрости и высокого воинского мастерства служили воины инженерных войск, выполнявшие боевые задачи в тылу врага. Страна выдержала страшное напряжение и победила, благодаря сотням тысяч таких патриотов, как наши минеры. В этой войне их объединяли в железный стержень чувство долга перед Родиной, защита своего Отечества и народа от фашистских поработителей».

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