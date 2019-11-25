Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле

Мексиканский ювелир и меценат Эдуардо Крус, который выкупает и возвращает родным ветеранов Великой Отечественной награды их отцов и дедов, побеседовал со «Звездой».

«Уже пятнадцать лет я спасаю ордена и медали героев Великой Отечественной войны. Награды советских солдат - это живая история, свидетельство их невероятного мужества в борьбе с фашизмом», - рассказал он.

Мексиканец поведал, что среди возвращенных наград, например, значится украденный орден Отечественной войны раненого участника обороны Ленинграда Александра Смирнова. Военнослужащего ранили в голову, но он выжил и вернулся домой. Свою награду Смирнов хранил бережно, пока через 40 лет она не пропала. Крус обнаружил орден, когда тот выставили на аукцион в Калифорнии.

Эдуардо Крус недавно передал еще 40 орденов, медалей и наградных книжек для коллекции РГГУ. Их поместят в зал славы университета.

В Минобороны России оценили усилия мексиканца. Круса наградили медалью «Памяти Героев Отечества».