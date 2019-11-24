Тайна белого движения: что было в проданных в Париже архивах Колчака

На этой неделе в Париже состоялся аукцион, на котором были выставлены личные вещи, уникальные документы и архивы адмирала Колчака, которые после окончания Гражданской войны оказались во Франции.

Среди выставленных лотов - паспорт Колчака, наградной лист ордена Святого Георгия четвертой степени и переписка адмирала с супругой. Именно личные письма представляют для истории особый интерес. Как говорят архивисты, которые уже успели оценить проданные документы, Колчак предстает в них совершенно иным человеком, нежели его описывали советские учебники.

Среди экспонатов подлинная папка Колчака, сверху - личная монограмма адмирала, а внутри находятся письма, документы, фотографии. Свидетели эпохи - потертые, пожелтевшие страницы.

То, что они вновь увидели свет, само по себе чудо. Несколько месяцев назад французским специалистам по русским архивам супругам Биррам позвонили с предложением. Умер потомок белогвардейцев, и нужно приехать разобраться с документами. Приехали - разобрали.

«Во время инвентаризации случайно обнаружили чемодан с материалами. Когда нам открыли квартиру, там было много книг, человек очень грамотен, был один сундук металлический. И когда мы его открыли, там увидели старую бумагу, раскрыв которую, я увидел: Колчак. Более ста документов первой важности, некоторые подписаны Керенским и так далее. Никто об этом архиве даже не знал», - вспоминает Александр Бирр.

Почившим потомком белых эмигрантов оказался внук Колчака, Александр Ростиславович. Документы перешли по наследству его детям, а уже они и решили выставить их на аукцион. Новость из Парижа разлетелась моментально, и конечно, долетела до российских меценатов, коллекционеров и представителей музейного сообщества.

Письма Колчака и раньше выставляли на торги, но речь шла лишь о единичных экземплярах, а тут впервые с молотка уходит целый архив лидера белого движения. Князь Дмитрий Шаховской, соратник внука Колчака, до последнего не верил в этот аукцион невиданной щедрости.

«Учитывая трагическую участь его деда, я даже до сих пор себе плохо представляю, что он мог оставить. Потому что я помню, как мои предки покинули Россию, ни о каких архивах не могло быть и речи. Им удалось взять одну-две иконы, что-то на память, и все. Две-три книжки, но не больше», - поражается князь Дмитрий Шаховской.

Евангелие с закладкой в виде георгиевской ленты, фотография, на которой Колчак за рабочим столом, его послужной список - лоты разлетались, как горячие пирожки, с превышением стартовой цены в десятки раз. Самый дорогой - грамота Николая II о награждении Колчака орденом Георгия Победоносца: продали за 211 тысяч евро при стартовой цене в семь тысяч. Имена покупателей засекречены, но известно, что это русские меценаты. Кто-то даже предлагал аукционному дому выкупить коллекцию целиком.

«Я не скрываю, до продаж нам предложили купить архив полностью за 500 тысяч евро, мы отказались, так как наши клиенты хотели именно аукцион, а не сделку купли-продажи. В итоге мы получили не 500 тысяч, а три миллиона - это далеко вышло за рамки наших ожиданий», - сообщил аукционист Родольф Тессье.

Подлинные жемчужины - письма и телеграммы, которые адмирал отправлял жене и сыну, к тому моменту успевшим перебраться во Францию.

«"Дорогая, милая Сонечка, любименький Славушка". То есть человек очень, как сказать, радушный, любящий супруг, очень занимался женой», - предположил Александр Бирр, зачитывая отрывки из писем.

За этим уменьшительно-ласкательным обращением сразу и не догадаешься, что автор этих писем тот, кто жестоко подавлял сопротивление белому движению и вообще не отличался сентиментальностью. Да и, что уж скрывать, к тому моменту у Колчака была и другая женщина. Но это совсем другая история.

Лот особой важности: ушедший за 70 тысяч евро оригинал собственноручно написанной декларации омского правительства, белогвардейского высшего органа власти, с многочисленными правками самого Колчака. Что опровергает версию о том, что этот документ, уже готовый, адмирала якобы заставили подписать.

«У вас черновик, там все написано, что-то подчеркнуто, что-то исправлено, карандашом даже запятые, то есть все очень и очень продумано. То есть настоящая политическая программа. Это то, что могло бы быть в России, если бы не было революции. Этот документ для меня как открытие того, что мы потеряли, может быть, окончательно», - сетует Александр Бирр, ставший на время торгов их куратором.

Архив не просто проливает свет на личность Колчака - он рассеивает исторические мифы, в том числе о том, что Колчак якобы был агентом английской разведки. В августе 1917-го адмирал действительно был в Лондоне в составе военной миссии. Правда, недолго, и вот теперь, спустя сто лет, мы узнали, что же это было: предательство или верность долгу

«Письма, которые он писал жене, очень хорошо объясняют миф о том, что он был английским шпионом. Но документы говорят ровным счетом о другом, что это был настоящий русский патриот, который думал только о России. И он очень подробно объясняет свое решение перейти на британскую службу. Он хотел продолжить военные действия против Германии, это был его основной мотив. Но потому, что начались события в России и он был призван для выполнения той миссии - миссии освобождения от большевизма, которую он попытался выполнить», - высказывает свою версию событий директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин.

В крайне расстроенных чувствах Колчак уехал и из США, где тоже успел побывать с военной миссией. Он пишет: Америка заняла положение в отношении России, исключающее возможность с ней работать. Я решил вернуться в Россию, в армию и продолжить войну с немцами на каких угодно условиях.

«Я сам потомок офицера белого движения, так что я не могу иначе сказать, это мое личное убеждение, что, когда произошла революция, слава богу, были люди, которые пытались защитить прошлое. Россия должна вспоминать свою историю, которая была нарушена в течение семидесяти лет, а сейчас надо наверстать и посмотреть глубокую историю России, в том числе действия адмирала Колчака», - считает князь Александр Трубецкой.

Всего на аукцион был выставлен 391 лот: архив, который адмирал успел переправить жене во Францию. Но это не было прощальным жестом. Колчак писал сыну, что скоро увидится с ним, но это послание в итоге стало одним из последних весточек Колчака. Спустя всего месяц адмирала арестуют и расстреляют.

В февраля 1920 года лидер белого движения попал в плен, был признан военным преступником и согласно постановлению Иркутского военно-революционного комитета казнен. Но и здесь, оказывается, как следует из увидевших свет документов, все было не так однозначно.

«В этом письме написано, что никто не захотел в него стрелять. Нашелся один мерзавец, взялся, его убил, и через день, когда его нашли, то при нем нашли предметы самого Колчака», - уверяет куратор торгов Александр Бирр.

Содержащаяся информация в этих письмах, в этих документах, в этих фотографиях очень-очень велика.

«Настоящие, подлинные, нефальсифицированные источники, а подлинный источник всегда ценится высоко по сравнению с каким-нибудь суррогатом», - объясняет доктор исторических наук Василий Цветков.

Чего нет в документах, так это информации о якобы вывезенном из России золотом запасе, который так и не достался большевикам, а было ли оно, легендарное колчаковское золото, эта тайна от нас по-прежнему скрыта. Но обретенные в ходе парижских торгов материалы ценнее золота для историков. Вдвойне ценнее то, что наследие Колчака, пусть и сто лет спустя, возвращается в Россию.