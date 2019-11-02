В честь пятилетия парка «Патриот» в нем реконструировали начало битвы за Москву

Памятную дату отмечает в эти выходные подмосковный парк «Патриот», которому исполнилось пять лет. В честь праздника там устроили грандиозную реконструкцию одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны - битвы за Москву.

В реконструкции были задействованы бронетанковая техника и авиация. Причем гости могли не только смотреть на действо, но и вступать в ряды ополчения.

Контрнаступление советских войск под Москвой было воссоздано в мельчайших деталях: пехоту поддерживали легкие танки Т-26, Т-60 и легендарный Т-34.

В обороне Москвы, помимо танкистов, артиллеристов и летчиков участвовали и казаки генерала Льва Доватора. Этот момент также был учтен в ходе воссоздания тех событий.

Набор в народное ополчение во время реконструкции вели специально обученные комиссары. Чтобы получить удостоверение ополченца, всем предлагалось пройти курс молодого бойца.

Реконструкции обороны Москвы будут идти в парке «Патриот» все ноябрьские праздники.