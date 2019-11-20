Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге

Уникальный экспонат, карту Юго-Восточной Азии, которая принадлежала легендарному разведчику Рихарду Зорге, министру обороны Сергею Шойгу передал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

«Сергей Евгеньевич, выражаю Вам искреннюю благодарность за передачу карты Рихарда Зорге, которой он пользовался во время своей разведывательной деятельности. Собранные группой Зорге сведения сыграли важную роль при планировании операций Красной армии на начальном этапе Великой Отечественной войны, оказали серьезное влияние на принятие стратегических решений» - отметил Сергей Шойгу.

Вплоть до своего ареста в 1941 году Рихард Зорге пользовался этой картой. Один из сотрудников японской полиции спрятал ее во время обыска, когда были изъяты все личные вещи разведчика.

Вместе с картой Сергей Нарышкин передал Сергею Шойгу еще и портрет Зорге. Он тоже будет включен в экспозицию музея.

Карта публиковалась по заказу голландской судоходной компании Java-China Japan Lyn, осуществлявшей пассажирские и грузоперевозки в Юго-Восточной Азии с 1902 года.

По мнению специалистов, карта была изготовлена в период с 1924 по 1932 год, так как острова Сайпан и Палау, присоединенные к Японской империи в 1919 году, указаны как японская территория, в то время как Манчжурия, превращенная под японским воздействием в 1932 году в «Манчжоу-го», еще не выделена в отдельную государственную единицу. Кроме того, на карте указана Монголо-Бурятская Республика, образованная в 1923 году.

Впечатанные жирные голубые линии представляют собой основные торговые маршруты того времени между Японией, Китаем, Явой и Голландской Ост-Индией. Тонкими синими линиями выделены Китайская восточная железная дорога, Транссибирская магистраль и Южно-Манчжурская железная дорога, по которым осуществлялась доставка грузов из Европы через Советскую Россию в Китай.