Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Американский «Чернобыль»: как авария на АЭС едва не стерла с лица земли целый штат

Лина Давыдова
12:22 20.11.2019
В апреле 1986 года, за семь лет до трагедии в Чернобыле, произошла авария на американской атомной электростанции «Три-Майл-Айленд», в которой чудом удалось избежать непоправимых для человечества последствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress
Улика из прошлого. Черный пиар Чернобыля

В апреле 1986 года в СССР произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала самой крупной катастрофой в истории мирного атома. Но мало кто помнит, что за семь лет до этой трагедии похожая авария случилась в США.

28 марта 1979 год. США, Пенсильвания. В 4 утра по местному времени во втором энергоблоке атомной электростанции «Три-Майл-Айленд» произошла остановка питательного насоса второго контура. Это привело к прекращению циркуляции воды и, как следствие, перегреву реактора. В этот момент должны были запуститься аварийные насосы второго контура, но этого не произошло из-за ошибки, допущенной во время ремонта. Техники, проводившие незадолго до аварии ремонтные работы, не открыли задвижки на напоре. Никто из операторов не увидел этого, так как индикаторы задвижек аварийных питательных насосов на пульте управления были закрыты бумажками.

В этот момент сработал предохранительный клапан, выпускающий из реактора пар и воду, которая скапливалась в барботере. Но при достижении нормального давления клапан не закрылся, что стало причиной утечки теплоносителя. Эту неполадку операторы обнаружили лишь через 2,5 часа. Барботер переполнился, расположенные на нем предохранительные мембраны лопнули, а кипяток и пар стали поступать в помещения. Сработала система аварийного охлаждения реактора. Из-за не закрывшегося клапана через барботер вода начала поступать и в гермооболочку.

© threemileisland.org

Датчики показывали, что в реакторе слишком много воды, хотя на самом деле он был практически пуст. Операторы, опираясь на показания, отключили все аварийные насосы, закачивающие воду в первый контур.

Лишь на следующий день уже новая смена операторов разобралась в ситуации. Сотрудники станции закрыли электромагнитный клапан компенсатора давления и смогли запустить принудительное охлаждение активной зоны. Но к этому времени топливо расплавилось. Критическая фаза миновала, но в теплоносителе осталось скопление водорода, от которого удалось избавиться лишь к 1 апреля.

Несмотря на серьезное загрязнение самой станции, радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались незначительными. Но из-за противоречивой информации из СМИ жители штата Пенсильвании испытали серьезный психологический стресс.

Из-за превышенных показателей радиации над вентиляционной трубой станции губернатор штата Пенсильвания выступил с заявлением о добровольной эвакуации беременных женщин и детей с прилегающей населенной зоны. Но через несколько часов он заявил, что необходимости в эвакуации нет. К этому времени около 600 тысяч жителей штата собрали чемоданы и были готовы уехать, из них 200 тысяч человек покинули свои дома. Они начали возвращаться лишь через несколько дней после того, как 1 апреля на станцию прибыл лично президент США Джимми Картер.

© threemileisland.org

Для выяснения обстоятельств аварии на АЭС было создано сразу несколько комиссий для расследования случившегося: комиссия президента США, комиссия сената США, комиссия губернатора штата Пенсильвания, комиссия комитета по ядерному регулированию, комиссия комитета по вопросам окружающей среды и комиссия Института электроэнергетических исследований.

Специалисты, расследовавшие аварию, пришли к выводу, что хоть изначальной причиной случившегося стал отказ оборудования, к серьезным последствиям привела неподготовленность к нештатной ситуации.

По международной шкале ядерных событий (INES) аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» был присвоен 5-й уровень. Более серьезные аварии случались только на химкомбинате «Маяк» в 1957 году, в Чернобыле (1986 год) и на «Фукусиме» (2011 год).

На ликвидацию последствий ЧП на АЭС «Три-Майл-Айленд» было потрачено около миллиарда долларов. Кроме того, электростанция была вынуждена многомиллионные компенсации по коллективному иску граждан. До сих пор это происшествие остается крупнейшим в истории США. Авария нанесла огромный удар по американской атомной отрасли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 12:18
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 10:04
Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:22 Вопросы истории
статья
Американский «Чернобыль»: как авария на АЭС едва не стерла с лица земли целый штат
12:21 В стране и мире
Киев решил потребовать от России компенсацию за крымские порты
12:18 Армия
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
12:16 Армия
Шойгу рассказал о формировании проекта гособоронзаказа на 2020 год
12:12 В стране и мире
МИД России осудил авиаудары израильских ВВС по Сирии
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил об улучшении состояния актрисы
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Видео
Ученые установили обстоятельства смерти Тутанхамона
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.