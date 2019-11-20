Американский «Чернобыль»: как авария на АЭС едва не стерла с лица земли целый штат

В апреле 1986 года в СССР произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала самой крупной катастрофой в истории мирного атома. Но мало кто помнит, что за семь лет до этой трагедии похожая авария случилась в США.

28 марта 1979 год. США, Пенсильвания. В 4 утра по местному времени во втором энергоблоке атомной электростанции «Три-Майл-Айленд» произошла остановка питательного насоса второго контура. Это привело к прекращению циркуляции воды и, как следствие, перегреву реактора. В этот момент должны были запуститься аварийные насосы второго контура, но этого не произошло из-за ошибки, допущенной во время ремонта. Техники, проводившие незадолго до аварии ремонтные работы, не открыли задвижки на напоре. Никто из операторов не увидел этого, так как индикаторы задвижек аварийных питательных насосов на пульте управления были закрыты бумажками.

В этот момент сработал предохранительный клапан, выпускающий из реактора пар и воду, которая скапливалась в барботере. Но при достижении нормального давления клапан не закрылся, что стало причиной утечки теплоносителя. Эту неполадку операторы обнаружили лишь через 2,5 часа. Барботер переполнился, расположенные на нем предохранительные мембраны лопнули, а кипяток и пар стали поступать в помещения. Сработала система аварийного охлаждения реактора. Из-за не закрывшегося клапана через барботер вода начала поступать и в гермооболочку.

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Датчики показывали, что в реакторе слишком много воды, хотя на самом деле он был практически пуст. Операторы, опираясь на показания, отключили все аварийные насосы, закачивающие воду в первый контур.

Лишь на следующий день уже новая смена операторов разобралась в ситуации. Сотрудники станции закрыли электромагнитный клапан компенсатора давления и смогли запустить принудительное охлаждение активной зоны. Но к этому времени топливо расплавилось. Критическая фаза миновала, но в теплоносителе осталось скопление водорода, от которого удалось избавиться лишь к 1 апреля.

Несмотря на серьезное загрязнение самой станции, радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались незначительными. Но из-за противоречивой информации из СМИ жители штата Пенсильвании испытали серьезный психологический стресс.

Из-за превышенных показателей радиации над вентиляционной трубой станции губернатор штата Пенсильвания выступил с заявлением о добровольной эвакуации беременных женщин и детей с прилегающей населенной зоны. Но через несколько часов он заявил, что необходимости в эвакуации нет. К этому времени около 600 тысяч жителей штата собрали чемоданы и были готовы уехать, из них 200 тысяч человек покинули свои дома. Они начали возвращаться лишь через несколько дней после того, как 1 апреля на станцию прибыл лично президент США Джимми Картер.

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Для выяснения обстоятельств аварии на АЭС было создано сразу несколько комиссий для расследования случившегося: комиссия президента США, комиссия сената США, комиссия губернатора штата Пенсильвания, комиссия комитета по ядерному регулированию, комиссия комитета по вопросам окружающей среды и комиссия Института электроэнергетических исследований.

Специалисты, расследовавшие аварию, пришли к выводу, что хоть изначальной причиной случившегося стал отказ оборудования, к серьезным последствиям привела неподготовленность к нештатной ситуации.

По международной шкале ядерных событий (INES) аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» был присвоен 5-й уровень. Более серьезные аварии случались только на химкомбинате «Маяк» в 1957 году, в Чернобыле (1986 год) и на «Фукусиме» (2011 год).

На ликвидацию последствий ЧП на АЭС «Три-Майл-Айленд» было потрачено около миллиарда долларов. Кроме того, электростанция была вынуждена многомиллионные компенсации по коллективному иску граждан. До сих пор это происшествие остается крупнейшим в истории США. Авария нанесла огромный удар по американской атомной отрасли.