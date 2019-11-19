Протокольные, но уникальные: обнародованы редчайшие снимки личного фотографа Гитлера

На киностудии «Мосфильм» показали уникальные фотоснимки, связанные с историей Второй мировой войны, в частности с первыми лицами Третьего рейха. Снимки, которые использует студия для достоверности в фильмах, в последнее время приобретают все более важное историческое значение.

Среди снимков присутствуют работы личного фотографа Адольфа Гитлера - уникальные кадры теперь доступны всем желающим. Наибольший интерес представляют раритетные снимки, на которых видны детали той эпохи, по которым режиссеры воссоздают атмосферу в мельчайших деталях. На одной из фотографий Гитлер встречает иностранные делегации незадолго до Второй мировой войны - женщины на ней нарядно одеты и радостно улыбаются.

Личный фотограф фюрера очень часто работал на дипломатических приемах. На одном из стандартных протокольных кадров на переднем плане Гитлер, по левую руку от него - Муссолини, рядом - премьер-министры Великобритании и Франции. Снимок сделан сразу после подписания декларации о ненападении между Англией и Германией. Следующий кадр из архива фотографа - фюрер триумфально проезжает по приграничной зоне Чехии, Судетской области, где подавляющее население - немцы. На эту территорию Гитлер вторгся в первую очередь и, судя по обнародованным довоенным снимкам, фюрер радушно принимал у себя представителей высшего руководства Венгрии, Дании, Словакии и многих других государств.

Любопытен и кадр, сделанный во время еще одного глобального события - подписания пакта трех держав - Германии, Италии и Японии: видно, что фюрер удовлетворен достигнутым соглашением о разделении сфер влияния в мире.

Помимо всех этих снимков, на киностудии планируют также опубликовать и многие другие из архива личного фотографа Гитлера. Рассматривается вариант создания целой выставки.