Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского

В мае 1963 года в Советском Союзе состоялся суд над английским шпионом Гревиллом Винном и его соучастником - предателем Родины Олегом Пеньковским. На скамье подсудимых оказался не только советский гражданин, но и британский подданный. В разгар холодной войны, когда мир только что пережил Карибский кризис, любой промах в работе юристов мог стать поводом для серьезного ухудшения отношений с Западом и изменения политической обстановки в мире.

Суду пришлось пойти на невероятный для шпионского дела шаг - провести открытое слушание. Под прицелом камер главный военный прокурор Артем Горный предъявил вещественные доказательства. В итоге ни Пеньковский, ни Винн даже не пытались отрицать свою вину - факт совершения преступления был налицо. Шансов усомниться в правоте советского обвинения ни у кого не осталось. Для Артема Горного это было не первое громкое дело, но в этот раз ему удалось бесспорно изобличить самого результативного западного шпиона за всю советскую историю и его пособника.

© Тиханов, РИА Новости Адвокат К. Н. Апраксин (справа) беседует с подзащитным Олегом Пеньковским (слева). Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна. 08.05.1963

Речь государственного обвинителя Горного вызвала бурю аплодисментов в зале суда. По меркам наших дней такая реакция может показаться излишне кровожадной, а приговор - чрезмерно суровым. Но одобрительные овации исходили от тех, кто присутствовал на закрытой части судебного заседания и знал реальный масштаб ущерба, нанесенного Родине предателем.

Пеньковский передал английским и американским разведчикам секретные сведения о личном составе и методах работы разведывательного управления Генштаба, ряд боевых уставов, наставлений и инструкций, отчеты советских специалистов, выезжавших за границу, а также назвал большое число советских военных разведчиков, работавших за рубежом.

Работая с делом Пеньковского, главный военный прокурор с горечью сознавал: раскрытые предателем сведения нанесли огромный ущерб оборонному потенциалу страны. Пеньковский был инициативным и старательным информатором своих зарубежных хозяев. Но, несмотря на это, государственный обвинитель строго следовал букве закона - он предоставил изменнику шанс полностью высказаться и привести все возможные доводы в свое оправдание, изложить, как тому представлялось, все смягчающие его вину обстоятельства.

Горный взвешивал каждое слово подсудимого, пытаясь понять: раскаивался ли в действительности человек, который собственными руками толкал страну в пропасть ядерной войны? Пеньковский делал это совершенно осознанно, он точно понимал, какую опасность представляют его сведения. Более того, получив от американских спецслужб специальный канал связи для предупреждения о начале Советским Союзом боевых действий, предатель попытался подставить свою страну под ядерный удар. Ситуацию спасло то, что его заокеанские хозяева ему просто не поверили.

Накануне своего ареста, уже чувствуя, что он находится под колпаком контрразведки, Пеньковский выставил в Москве условный сигнал ядерной опасности. Американские разведчики зафиксировали сигнал, посовещались, но приняли решение президенту о полученной телеграмме не докладывать.

Учитывая все преступления предателя Родины, суд полностью согласился с доводами Главного военного прокурора и удовлетворил его требования.

Приговор Пеньковскому был приведен в исполнение 16 мая 1963 года. Главный военный прокурор Горный лично присутствовал при этом и документально зафиксировал факт смерти предателя.

Вспоминать этот день он не любил, ведь всю жизнь он стремился защищать жизни, в том числе побежденных врагов.

Впервые с преступлениями предателей Родины Артем Горный столкнулся еще в начале Великой Отечественной войны. Тогда он был военным прокурором 216-й механизированной дивизии 24-го мехкорпуса 12-й армии Юго-Западного фронта. Штаб дивизии располагался на Украине в городе Проскуров (с 1954 года - Хмельницкий).

В начале Великой Отечественной войны многие жители Западной Украины дезертировали. Закон предусматривал за дезертирство высшую меру наказания. В некоторых случаях дезертиров, особенно тех, кто сеял панику среди личного состава, расстреливали на месте. Но большинство все же старались вернуть в строй. Многие командиры были неопытны и не знали, как себя вести в подобных ситуациях. Прокурору нужно было все время находиться в частях.

Позже Артему Горному в составе 4-го Украинского фронта пришлось освобождать эти места. В 1944 году, когда фашистов прогнали с советской территории, их пособники националисты прятались в лесах и по указке из Берлина устраивали диверсии.

Горный занимался подготовкой и сбором доказательств для обвинения фашистов и их пособников в преступлениях против человечности. Ему приходилось собирать и документально фиксировать свидетельства злодеяний оккупантов.

В конце войны на заместителя военного прокурора 4-го Украинского фронта Артема Горного возложили обязанность следить за законностью деятельности сотрудников Главного управления контрразведки «Смерш» наркомата обороны. Вместе с контрразведчиками он с оружием в руках прочесывал леса, выкуривал бандитов из укреплений, лично вел допросы.

После окончания войны Горный был назначен помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. В 1949 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, затем проходил военную службу на руководящих должностях в военных прокуратурах, а с октября 1951 по февраль 1957 года был военным прокурором Дальневосточного военного округа, а затем Тихоокеанского флота.

© Евгений Халдей, РИА Новости Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

Во время Афганской войны Горный требовал тщательно изучать обстоятельства каждого конкретного дела вне зависимости от звания или статьи.

А 11 февраля 1957 года он занял пост главного военного прокурора. Первым делом в этой должности Горный занялся реабилитацией репрессированных.

Горный сумел по-новому организовать работу военных юристов, и число правонарушений в войсках заметно уменьшилось. Под его руководством Главная военная прокуратура обобщила все армейские преступления и инициировала подготовку специального закона в этой сфере. В 1958 году был принят закон об уголовной ответственности за воинские преступления. Всего Артем Горный отдал службе 47 лет и умер 7 января 1986 года, до последнего дня находясь на своем посту.

Артему Горному посвящена новая серия цикла «Легенды армии». Все выпуски программы доступны на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART TV.