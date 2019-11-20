Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского

Лина Давыдова
Ян Петухов
10:04 20.11.2019
В мае 1963 года на открытом слушании военный прокурор Артем Горный предъявил вещественные доказательства против английского шпиона Гревилла Винна и его соучастника - предателя Родины Олега Пеньковского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Тиханов, РИА Новости
Легенды армии. Артем Горный

В мае 1963 года в Советском Союзе состоялся суд над английским шпионом Гревиллом Винном и его соучастником - предателем Родины Олегом Пеньковским. На скамье подсудимых оказался не только советский гражданин, но и британский подданный. В разгар холодной войны, когда мир только что пережил Карибский кризис, любой промах в работе юристов мог стать поводом для серьезного ухудшения отношений с Западом и изменения политической обстановки в мире.

Суду пришлось пойти на невероятный для шпионского дела шаг - провести открытое слушание. Под прицелом камер главный военный прокурор Артем Горный предъявил вещественные доказательства. В итоге ни Пеньковский, ни Винн даже не пытались отрицать свою вину - факт совершения преступления был налицо. Шансов усомниться в правоте советского обвинения ни у кого не осталось. Для Артема Горного это было не первое громкое дело, но в этот раз ему удалось бесспорно изобличить самого результативного западного шпиона за всю советскую историю и его пособника.

Адвокат К. Н. Апраксин (справа) беседует с подзащитным Олегом Пеньковским (слева). Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна. 08.05.1963
© Тиханов, РИА Новости
Адвокат К. Н. Апраксин (справа) беседует с подзащитным Олегом Пеньковским (слева). Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна. 08.05.1963

Речь государственного обвинителя Горного вызвала бурю аплодисментов в зале суда. По меркам наших дней такая реакция может показаться излишне кровожадной, а приговор - чрезмерно суровым. Но одобрительные овации исходили от тех, кто присутствовал на закрытой части судебного заседания и знал реальный масштаб ущерба, нанесенного Родине предателем.

Пеньковский передал английским и американским разведчикам секретные сведения о личном составе и методах работы разведывательного управления Генштаба, ряд боевых уставов, наставлений и инструкций, отчеты советских специалистов, выезжавших за границу, а также назвал большое число советских военных разведчиков, работавших за рубежом.

Работая с делом Пеньковского, главный военный прокурор с горечью сознавал: раскрытые предателем сведения нанесли огромный ущерб оборонному потенциалу страны. Пеньковский был инициативным и старательным информатором своих зарубежных хозяев. Но, несмотря на это, государственный обвинитель строго следовал букве закона - он предоставил изменнику шанс полностью высказаться и привести все возможные доводы в свое оправдание, изложить, как тому представлялось, все смягчающие его вину обстоятельства.

Горный взвешивал каждое слово подсудимого, пытаясь понять: раскаивался ли в действительности человек, который собственными руками толкал страну в пропасть ядерной войны? Пеньковский делал это совершенно осознанно, он точно понимал, какую опасность представляют его сведения. Более того, получив от американских спецслужб специальный канал связи для предупреждения о начале Советским Союзом боевых действий, предатель попытался подставить свою страну под ядерный удар. Ситуацию спасло то, что его заокеанские хозяева ему просто не поверили.

Накануне своего ареста, уже чувствуя, что он находится под колпаком контрразведки, Пеньковский выставил в Москве условный сигнал ядерной опасности. Американские разведчики зафиксировали сигнал, посовещались, но приняли решение президенту о полученной телеграмме не докладывать.

Учитывая все преступления предателя Родины, суд полностью согласился с доводами Главного военного прокурора и удовлетворил его требования.

Приговор Пеньковскому был приведен в исполнение 16 мая 1963 года. Главный военный прокурор Горный лично присутствовал при этом и документально зафиксировал факт смерти предателя.

Вспоминать этот день он не любил, ведь всю жизнь он стремился защищать жизни, в том числе побежденных врагов.

Впервые с преступлениями предателей Родины Артем Горный столкнулся еще в начале Великой Отечественной войны. Тогда он был военным прокурором 216-й механизированной дивизии 24-го мехкорпуса 12-й армии Юго-Западного фронта. Штаб дивизии располагался на Украине в городе Проскуров (с 1954 года - Хмельницкий).

В начале Великой Отечественной войны многие жители Западной Украины дезертировали. Закон предусматривал за дезертирство высшую меру наказания. В некоторых случаях дезертиров, особенно тех, кто сеял панику среди личного состава, расстреливали на месте. Но большинство все же старались вернуть в строй. Многие командиры были неопытны и не знали, как себя вести в подобных ситуациях. Прокурору нужно было все время находиться в частях.

Позже Артему Горному в составе 4-го Украинского фронта пришлось освобождать эти места. В 1944 году, когда фашистов прогнали с советской территории, их пособники националисты прятались в лесах и по указке из Берлина устраивали диверсии.

Горный занимался подготовкой и сбором доказательств для обвинения фашистов и их пособников в преступлениях против человечности. Ему приходилось собирать и документально фиксировать свидетельства злодеяний оккупантов.

В конце войны на заместителя военного прокурора 4-го Украинского фронта Артема Горного возложили обязанность следить за законностью деятельности сотрудников Главного управления контрразведки «Смерш» наркомата обороны. Вместе с контрразведчиками он с оружием в руках прочесывал леса, выкуривал бандитов из укреплений, лично вел допросы.

После окончания войны Горный был назначен помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. В 1949 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, затем проходил военную службу на руководящих должностях в военных прокуратурах, а с октября 1951 по февраль 1957 года был военным прокурором Дальневосточного военного округа, а затем Тихоокеанского флота.

Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© Евгений Халдей, РИА Новости
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

Во время Афганской войны Горный требовал тщательно изучать обстоятельства каждого конкретного дела вне зависимости от звания или статьи.

А 11 февраля 1957 года он занял пост главного военного прокурора. Первым делом в этой должности Горный занялся реабилитацией репрессированных.

Горный сумел по-новому организовать работу военных юристов, и число правонарушений в войсках заметно уменьшилось. Под его руководством Главная военная прокуратура обобщила все армейские преступления и инициировала подготовку специального закона в этой сфере. В 1958 году был принят закон об уголовной ответственности за воинские преступления. Всего Артем Горный отдал службе 47 лет и умер 7 января 1986 года, до последнего дня находясь на своем посту.

Артему Горному посвящена новая серия цикла «Легенды армии». Все выпуски программы доступны на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART TV.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 10:43
Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 10:04
Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:50 В стране и мире
SANA: Израильские ВВС обстреляли окрестности Дамаска
10:43 Армия
Видео
Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ
10:30 Армия
Видео
Вертолеты ВКС РФ обеспечили прикрытие работы пунктов раздачи гумпомощи в Сирии
10:30 В стране и мире
Видео
В воронежской больнице рассказали о наказании для нетрезвого врача
10:28 В стране и мире
В Госдуме ответили на призыв Эстонии вернуть «аннексированные» территории
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Видео
Ученые установили обстоятельства смерти Тутанхамона
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.