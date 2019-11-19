Эхо войны: под Волгоградом взорвали снаряд весом 150 кг времен Великой Отечественной

В Краснооктябрьском районе Волгограда строители во время работ наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны. В августе 1942 года Сталинград и его окрестности подверглись атаке фашистских танков и авианалетам с воздуха.

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Фашисты фактически стерли город с лица земли. Погибли десятки тысяч людей, были снесены все постройки, а земля напоминала перепаханное поле. Неудивительно, что боеприпасы времен той страшной войны находят до сих пор.

Увидев боеприпас, рабочие вызвали специалистов, которые идентифицировали его, как 203-миллиметровый артиллерийский бетонобойный снаряд. Он относится к советской гаубице особой мощности Б-4 образца 1931 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Саперы вывезли снаряд на полигон Прудбой и взорвали его там. С начала года специалистами группы разминирования соединения Южного военного округа было уничтожено более 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра.