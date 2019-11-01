Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала

На строительной площадке Ржевского мемориала в эти дни идет активная работа: до конца ноября предстоит завершить благоустройство и положить гранитную плитку. Для того, чтобы неподалеку от федеральной трассы М-9 отсыпать этот курган, сюда завезли 15 тысяч кубов песка, а под фундамент забили несколько сотен свай.

Как рассказали строители, всего тут возведены две основные части объекта высотой 11 метров, по 8 опорных стоек.

Первый, самый нижний ярус огромной фигуры бронзового солдата возвели всего лишь за сутки. Это - основа всей будущей конструкции, ее монтаж начнут именно с журавлей, которые, по задумке авторов проекта, будут буквально парить в воздухе.

«Отдельно будут монтироваться детали рук, пространственный каркас под монтаж журавлей, плащ. И под голову. Также отдельно автомат», - рассказал в комментарии «Звезде» руководитель проекта компании-подрядчика Александр Бычков.

Инициаторами установки изваяния стали сами ветераны, которые лично принимали участие в выборе лучшего проекта.

Монумент в Тверской области - это первый в новейшей истории бронзовый солдат, который появится в России. И один из самых необычных памятников. Его возводят при поддержке Российского военно-исторического общества, а также союзного государства России и Белоруссии.

Чаще всего Ржевский мемориал советскому солдату сравнивают с монументом «Родина-мать» в Волгограде. Но дело тут не столько в масштабе: Сталинградская битва и Ржевско-Вяземская наступательная операция проходили примерно в одно и то же время. И обе привели к огромному числу жертв.

Война в этом районе прошла через истории отдельных семей и целых населенных пунктов. Тогда, отбросив фашистов от Москвы, Красная армия перешла в наступление, увязла здесь вплоть до весны, сражалась самоотверженно, часто без сил, порой - без оружия (была задача захватить его в бою).

Глава Ржевского района, в прошлом председатель колхоза Валерий Румянцев, рассказал, что перед тем, как начать здесь строительство, предстояло провести серьезную работу по разминированию.

«На четырех гектарах найдено более 500 взрывоопасных предметов. Представляете, какая плотность. И это при всем том, что эти поля десятки лет пахались!» - отметил он.

В Ржевском районе есть почти 50 братских могил - от семи до двенадцати тысяч бойцов. А всего здесь погибло более миллиона человек.

Имена документально подтвержденных 62 тысяч высекут на огромных металлических плитах, которые будут встречать посетителей на центральной аллее Ржевского мемориала. Для этого здесь возведут две так называемые подпорные стены, каждая высотой шесть метров.

А сам памятник вместе с курганом - с двенадцатиэтажный дом - будет виден за десятки километров.