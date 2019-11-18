Без срока давности: ФСБ рассекретила документы о зверствах эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ России по Псковской области опубликовало рассекреченные документы из архива о преступлениях эстонских карателей в период Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных на территории деревни Моглино. Публикация была сделана в рамках проекта «Без срока давности».

Впервые рассекреченные документы архива УФСБ в качестве источника новых данных о периоде фашистской оккупации с 1941 по 1944 год были показаны во время II Международной научно-практической конференции. Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны на базе Псковского государственного университета.

На сотне страниц содержатся показания тех, кто стал свидетелем казней и пыток, а также показания самих палачей. Нацистское командование предполагало, что часть региона после Второй мировой войны будет отдана Эстонии, в связи с чем эстонские каратели были активно задействованы на территории оккупированной Псковщины.

В уголовном деле приводятся в том числе показания трех карателей - Арнольда Веедлера, Эриха Лепметса и Эдуарда Торна, действовавших в лагере. Они не только «охраняли» лагерь, но и исполняли приказы руководства о расстрелах. Точное число жертв не приводится, однако из разрозненных данных очевидно, что речь идет о сотнях убитых.

© УФСБ по Псковской области

Свидетели без права на выбор

В документах указано, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались не только военные, но и мирные граждане.

Согласно материалам дела, худшие условия были у военнопленных: первая партия была пригнана в лагерь в ноябре 1941 года, однако от холода и голода из 280 человек в живых осталось лишь около 20. И эти данные приводятся за один год.

Очевидцами издевательств и расправ стали жители окрестных деревень. В акте от 1945 года приведены слова женщины, которая видела, как заключенных избивают плетками и резиновыми палками. Ей же сказали, что жертвы хотели обменять выданное мыло на хлеб.

По словам другого свидетеля, лагерники были обречены на смерть из-за постоянного голода, холода и террора.

Главный свидетель отмечает, что осенью 1942 года из лагеря было вывезено почти 170 цыган: стариков, женщин и детей. Все они, по его словам, были расстреляны недалеко от Пскова. Позже, весной 1943 года, в четыре автомобиля погрузили около 70 евреев - все они также были расстреляны. В том же году та же участь постигла еще одну группу цыган, в составе которой были 23 человека. Позже вывезли еще 70 евреев. Все они были расстреляны немцами.

© УФСБ по Псковской области

© УФСБ по Псковской области

Лицо смерти

В документах приведены имена эстонских карателей, которые совершали преступления под Псковом. На страницах дела более десятка фамилий, среди которых - Кайзер, Тоомпере, Блекман, Саабас, Кайтс, Кург, Охврилла, Вайнло, Алла.

Важными свидетельствами являются показания троих, датированные 1967 годом: Арнольда Веедлера, Эриха Лепметса и Эдуарда Торна. Они охраняли лагерь в деревне Моглино и выполняли приказы руководства о расстрелах. Каждый из них признался, что принимал участие в расправах. Ни один из обвиняемых так и не смог припомнить точных мест захоронений из-за «лет, которых прошло много». Но в документах есть данные о том, как и где проводились расстрелы.

© УФСБ по Псковской области

© УФСБ по Псковской области

Все они - Веедлер, Лепметс и Торн - были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.

Однако в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло и Ефимов, вероятнее всего, избежали уголовного преследования, поскольку не удалось установить их точное местонахождение. Дело против них сразу после войны было выделено в отдельное производство. Но в рассекреченных документах нет точной информации о том, понесли эти люди какое-либо наказание или нет.

© УФСБ по Псковской области

© УФСБ по Псковской области

© УФСБ по Псковской области

© УФСБ по Псковской области

На базе Псковского государственного университета 14 и 15 ноября состоялась II Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»). На форуме известные историки РФ и зарубежья совместно с представителями власти обнародовали сенсационные данные из рассекреченных архивных документов времен Великой Отечественной войны о концлагере на территории Псковской области.