«Британский след» в убийстве Распутина: кто стоит за смертью «царского друга»

В марте 1917 года, всего лишь через несколько дней после падения монархии в России, солдаты из гарнизона в Царском Селе решили найти могилу Григория Распутина. О том, что его похоронили где-то там, в бывшей летней резиденции русских царей, слухи ходили уже давно. Говорили, что в гроб Распутина царская семья положила несметные сокровища. Вскоре захоронение действительно нашли, но никаких ценностей в нем не было. Однако новость об обнаружении могилы Распутина быстро разлетелась по окрестностям и дошла до Петрограда. Министр юстиции Временного правительства Керенский потребовал немедленно взять могилу под охрану.

Его неслучайно беспокоил ажиотаж, который возник среди обывателей после обнаружения захоронения Распутина. Распутин был тогда одним из самых мрачных символов царского режима. Его ненавидели и революционеры, и либералы. Даже монархисты считали, что своей близостью к царской семье он позорит саму идею монархии. Но многие из крестьян и обывателей считали Распутина «святым человеком», который помогал людям.

У здания, где происходил его осмотр, собралась огромная толпа. Люди разломали на куски тяжелую цинковую крышку. Каждый из толпы хотел оставить ее часть себе на память о человеке, о котором ходило столько легенд и слухов.

Вокруг фигуры Распутина и сегодня по-прежнему идут нескончаемые споры. Одни считают его шарлатаном и ловким интриганом, другие - святым старцем, патриотом страны, которого оклеветали и убили заговорщики при участии агентов иностранных спецслужб. Кто-то утверждает, что он умел предсказывать будущее, имел способности целителя и экстрасенса, а кто-то полагает, что он был германским агентом и любовником императрицы. Но кем был Григорий Распутин на самом деле?

Григорий Распутин родился 9 (21) января 1869 года в селе Покровском в тогдашней Тобольской губернии. Сам Распутин вспоминал, что в детстве и молодости много болел, страдал бессонницей и ночным энурезом. Он также рассказывал, что от этих болезней его якобы излечили на Урале в Верхотурском монастыре, а потом он и вовсе изменил свою жизнь - бросил пить, курить, есть мясо, отправился в паломничество по святым местам и побывал на горе Афон в Греции и в Иерусалиме. В 1890 году он женился на такой же паломнице Прасковье Дубровиной, которая родила ему двух дочерей и сына. Тогда же, по его словам, он обнаружил в себе необычные способности - лечить людей и животных.

Некоторые историки полагают, что Распутин и правда мог исцелять.

«Распутин обладал способностями целителя, это совершенно очевидно. То, что он знал или не знал, имел ли он какое-то отношение, имел ли он хотя бы какое-то представление о медицине, мы не знаем. Но то, что он мог лечить, это правда», - считает доктор исторических наук Александр Пученков.

Слава целителя-богомольца и стала главной причиной появления Распутина в окружении императора. Тридцатого июля 1904 года на свет появился цесаревич Алексей. Однако вскоре царская семья испытала тяжелый удар судьбы. Выяснилось, что наследник болен гемофилией. В то время несвертываемость крови лечить не умели и больные редко доживали до 40 лет.

Будучи людьми глубоко религиозными, Николай и его супруга надеялись на помощь свыше.

С Николаем и Александрой Распутина познакомили родственники императора из царского дома и фрейлина императрицы Анна Вырубова. Они уже знали о нем как о «святом человеке», страннике, богомольце и целителе-проповеднике. Распутин сразу показал, на что он способен. Он действительно не раз облегчал приступы болезни у наследника.

© РИА Новости Цесаревич Алексей

Он все чаще появлялся в покоях императрицы и императора. Получил даже придворный титул возжигателя царских лампад. Распутину выделили квартиру на Гороховой улице, которая оплачивалась из государственных средств. Вокруг него образовался круг почитателей. Появились в окружении Распутина и люди, которые хотели воспользоваться его близостью к царской семье. Постепенно о нем поползли слухи как о сером кардинале императора, который может решить чуть ли не любой вопрос или устроить любое нужное ему назначение.

«Его слава серого кардинала была сильно преувеличена. Никаких министров, как говорили, он не назначал. Хотя сам Распутин часто хвастался, что может назначить или уволить того или иного вельможу», - поясняет историк Сергей Караулов.

С февраля 1912 года Департамент полиции установил за Распутиным постоянное наблюдение. Он преследовало две задачи. С одной стороны, охрана. С другой - сбор компромата. Среди русских политиков и высокопоставленных чиновников число врагов Распутина прибавлялось. Даже появилась версия, что недруги из Департамента полиции проводили специальные операции, чтобы скомпрометировать его.

«Вроде бы у них были двойники Распутина, которые ходили по разным злачным местам, следившие за Распутиным агенты фиксировали его развлечения, а потом сводки наблюдений за якобы Распутиным докладывались великим князьям, правительству и, выражаясь современным языком, сливались в газеты», - рассказывает Караулов.

Но свидетелей загулов и развлечений Распутина было так много, что эта версия вряд ли может показаться правдоподобной. Денег у старца было немало - он просаживал в ресторанах средства, которые поступали к нему в виде подношений и пожертвований от его поклонников и различных просителей. Распутин часто хвастался своим положением при дворе и подарками от царской семьи.

Эта болтовня Распутина и слухи о его секретных визитах к императрице породили и другие слухи - о том, что они состояли в интимной связи. Публиковались якобы подлинные письма императрицы к «другу».

После начала Первой мировой войны разговоры о влиянии Распутина при русском императорском дворе станут важнейшим политическим фактором. В Петрограде шептались о якобы его связях с немецкой разведкой. Говорили, что Распутин вместе с императрицей - немкой по крови - пытаются уговорить Николая заключить с Германией сепаратный мир.

Эти слухи были связаны с другой легендой о Распутине - с его даром предсказывать будущее.

«Сегодня часто говорят о невероятных пророчествах Распутина. О том, что он якобы предсказал блокаду Ленинграда, что он увидел начало Второй мировой войны, появление ядерного оружия, полет Гагарина и высадку человека на Луну», - рассказывает Сергей Караулов.

Первые упоминания об уникальных способностях Распутина появились в кругу литераторов. Например, в брошюре «Благочестивые размышления кающегося грешника пред таинством святой исповеди», напечатанной в 1916 году, объяснялось, что Распутин якобы предрекает будущие бедствия, войны и катастрофы. Но эти книги были не единственным источником сведений о его пророческом даре.

Старшая дочь Распутина Матрена написала три книги мемуаров об отце, где немало места уделила его необычным способностям. Она утверждала, что тот предчувствовал различные несчастья или мог точно определять, где воры спрятали украденные вещи.

Но самые, как считается, сенсационные пророчества Распутина касаются событий далекого будущего. Вроде бы он предсказывал и блокаду города на Неве в 1941 году, и зрыв атомной бомбы в Японии, и полеты в космос.

Историк Сергей Караулов считает, что все эти вышеперечисленные пророчества - лишь поздняя фальсификация.

«Все эти рассказы - самая обычная поздняя фальсификация. Для большей достоверности назван якобы источник - мемуары Вырубовой. Для людей, которые увлекаются различными историческими сенсациями и необычными явлениями, звучит вроде бы солидно. Хотя все это очень легко проверяется», - отметил он.

Но это вовсе не означает, что у Распутина вообще не было способностей предвидеть предстоящие события. Известно несколько подтвержденных случаев, когда он делал это весьма точно.

В начале сентября 1911 года царь собирался в Киев. Там он должен был торжественно открыть памятник Александру II. Его сопровождал и премьер-министр Петр Столыпин. Увидев Столыпина перед его отъездом в Киев, Распутин сказал: «Смерть с Петром идет». А 5 сентября 1911 Столыпин стал жертвой покушения в Киевском театре.

В 1916 году Распутин написал письмо царю, где сообщил, что умрет до конца года. Он предрек себе насильственную и убийственную смерть, а династии Николая - крах.

© РИА Новости Николай II и его супруга Александра Федоровна

Также известно, что Распутин отговаривал царя от войны с Германией. Он считал, что она приведет империю к катастрофе.

Но в решающий момент его не оказалось рядом с царем. Летом 1914 года Распутин уехал на родину - в Покровское. Там он был серьезно ранен некоей Хионией Гусевой. Она считала Распутина колдуном, обманщиком верующих и лжепророком.

Раненый Распутин из Сибири послал царю 20 телеграмм, призывая его не вступать в войну. Он боялся, что она приведет к гибели России. И в то же время после начала войны Распутин выступал за то, чтобы вести ее до победного конца.

Однако популярность рассказов о том, что Распутин уговаривал царя заключить с немцами сепаратный мир, росла. Для союзников по Антанте Распутин превращался в угрозу не менее серьезную, чем Германия.

Для Британии самым страшным был выход России из войны. Поэтому малейшие сомнения в том, что Россия будет продолжать войну, уже вызывали со стороны англичан очень серьезное беспокойство, объясняет историк Василий Цветков.

Усугубило ситуацию назначение императором главой правительства России Бориса Штюрмера - обрусевшего немца. Он занял и пост министра внутренних дел. А 7 июля 1916 года стал еще и министром иностранных дел. Распутин повсюду хвастался, что все это сделано с его подачи. Новый премьер был ярым противником либеральной оппозиции в Государственной думе. Она платила ему такой же ненавистью.

Росла ненависть и к Распутину. Многие из приближенных к императору буквально умоляли выслать «этого мужика» из столицы, чтобы снять напряжение, но царь такие разговоры по-прежнему резко обрывал.

Вечером 17 (30) декабря 1916 года Распутин оказался во дворце Юсуповых на Мойке. По версии князя Феликса Юсупова, он пригласил его к себе в гости, чтобы познакомить со своей молодой женой Ириной. Во дворце Распутина ждали заговорщики - великий князь Дмитрий Павлович, политик Владимир Пуришкевич и поручик Сергей Сухотин.

© Дмитрий-Коробейников, РИА Новости Князь Феликс Юсупов

О том, как был убит Распутин, до сих пор доподлинно неизвестно. Есть сведения, что его пытались напоить отравленной мадерой и накормить пирожными с ядом, потом били по голове каучуковой гирей, несколько раз стреляли из пистолета, но Распутин даже после этого проявил удивительную живучесть и попытался сбежать. И только потом его окончательно застрелили, а тело утопили в проруби. Но все эти свидетельства были противоречивы, сам Юсупов менял свои показания несколько раз. Когда тело Распутина нашли, на нем обнаружили раны от выстрелов, сделанных в упор - в живот, в спину и в лоб. Врачи утверждали, что от таких ранений он должен был умереть почти сразу.

Убийцы Распутина не думали скрываться. За них вступились члены императорской семьи. Заговорщики отделались легкими наказаниями. Князя Юсупова выслали в его имение под Курск, а Дмитрия Павловича - на Персидский фронт. Более того, есть версия, что одного из заговорщиков и вовсе не тронули, потому что он якобы был представителем союзников и сложил в британской разведке. Эту версию не исключает и доктор исторических наук профессор Василий Цветков.

«То, что британское посольство знало о готовящемся убийстве, то, что заговорщики имели контакты с представителем британского посольства, - это факт», - констатирует историк.

Но есть и другая, более сенсационная версия участия англичан в заговоре против Распутина.

На приеме в Зимнем дворце по случаю наступающего 1917 года Николай II завел разговор с английским послом Бьюкененом. Он заметил, что у него есть сведения о том, что в убийстве Распутина замешан и один молодой британский офицер, который учился в Англии вместе с князем Юсуповым. Речь шла о сотруднике британской разведки 28-летнем капитане Освальд Рейнере. В то время он работал в Петрограде и прекрасно знал всех участников заговора. В своих мемуарах Феликс Юсупов не раз упоминал о своих встречах с ним и в Петрограде. Он даже признавал, что Рейнер знал о заговоре против Распутина и в день его убийства очень волновался за судьбу своего друга. Однако не исключено, что князь рассказал далеко не все и утаил, например, что именно выстрел Рейнера в Распутина и стал последним.

Еще в начале 2000-х годов ряд британских исследователей заявили, что убийство Распутина было подготовлено по инициативе и при участии британских спецслужб. Операция была разработана в Лондоне и получила кодовое название «Темная сила». Русские заговорщики играли в ней лишь вспомогательную роль.

Было ли это так - достоверно неизвестно. Но после сведений об убийстве Распутина в Англии ликовали.

«Это устранение было им выгодно. Распутина они косвенно боялись и посчитали, что он может через Александру Федоровну продавить сближение с Германией, что для Англии было смерти подобно», - объясняет Пученков. «Анализируя фотографии трупа Распутина, британские специалисты пришли к выводу: по крайней мере один выстрел - в голову "старца" - был сделан из английского револьвера "Уэбли". Но русские участники заговора никогда не упоминали о том, что у них были револьверы этой системы. Зато ими вооружали военнослужащих британской армии и агентов английской разведки», - отмечает историк Сергей Караулов.

Предположения о том, что убийство Распутина готовили англичане, остается только версией. Возможно, со временем еще появятся какие-либо дополнительные свидетельства о событиях той ночи, которая сыграла такую драматическую роль в русской истории.

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